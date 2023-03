Hundebesitzer schlägt in Marktoberdorf auf Kleintransporter ein

In Marktoberdorf springt ein Hund vor einen Kleintransporter. Es kommt beinahe zum Unfall. Der Hundebesitzer schlägt auf das Fahrzeug ein und wird nun gesucht.

09.03.2023 | Stand: 12:53 Uhr

In Marktoberdorf hätte ein Kleintransporter am Mittwoch gegen 14 Uhr fast einen Hund auf einem Feldweg überfahren. Der Hundebesitzer war darüber offenbar so erzürnt, dass er auf das Fahrzeug einschlug, berichtet die Polizei.

Demnach ist eine 53-Jährige berechtigt mit einem Kleintransporter auf dem Feldweg nahe des Parkplatzes am Hochwieswald gefahren. Dabei fuhr sie langsam an einem Mann und einer Frau mit zwei Hunden vorbei. Plötzlich sprang einer der Hunde auf den Feldweg und wurde beinahe von dem Kleintransporter überfahren.

Mann schlägt in Marktoberdorf auf Kleintransporter ein - So sah er aus

Der unbekannte Hundebesitzer schlug daraufhin mehrfach gegen die Front und die Seitenscheiben des Kleintransporters. So wird der Mann beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

30 bis 35 Jahre alt

dunkler, gepflegter Vollbart

er trug eine Baseballkappe

Seine Begleiterin hatte lange dunkle Haare. Die Hunde waren beide etwa kniehoch, der eine hatte helles, der andere kurzes dunkles Fell. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040 melden.

