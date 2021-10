Marktoberdorf muss eine Million Euro mehr als geplant zahlen

Alles wird teurer. Das betrifft auch die Ausstattung der Feuerwehren. Marktoberdorf muss dafür mehr zahlen als vorgesehen. Warum das den Haushalt so belastet.

23.10.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Die Preissteigerungen in der Wirtschaft gehen an den Privathaushalten nicht vorbei und auch nicht an der Stadt Marktoberdorf. Das hat sie nun wieder festgestellt, als es um die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ging.

Vor gut sechs Jahren hatten die Stadtwehren einen Bedarfsplan über zehn Jahre aufgestellt, den der Stadtrat auch verabschiedet hat. Schließlich konnte er anhand dessen sehen, was jedes Jahr auf den Haushalt an Ausgaben zukommt. Er hatte ein Gesamtvolumen von 2,2 Millionen Euro. Abzüglich der Zuschüsse von Landkreis und Regierung von Schwaben hätte die Stadt demnach 1,2 Millionen Euro finanzieren müssen. Tatsächlich sind es nach aktuellen Berechnungen 3,1 Millionen Euro, klagte Kämmerer Wolfgang Guggenmos im Stadtrat – und das bei gleichbleibenden Zuwendungen, wie er betonte. Das bedeutet für die Stadt also eine Mehrausgabe von rund einer Million Euro.

Marktoberdorf erhält einen Zuschuss

Trotzdem hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, für die Feuerwehr Thalhofen ein sogenanntes Mittleres Löschfahrzeuges (MLF) anzuschaffen. Es dient als Ersatz für das Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, Baujahr 1993. „Das muss wegen Ausschreibung und Finanzierung noch zwei Jahre halten“, sagte der Kämmerer. Das neue Gefährt kostet etwa 387 000 Euro, umgelegt auf die beiden kommenden Haushaltsjahre. An Förderungen sind vom Bezirk 49.000 Euro und vom Landkreis 11.000 Euro zu erwarten.

Für die nächsten Jahre steht noch der Kauf an Fahrzeugen für die Wehren Bertoldshofen und Rieder sowie die Stadtwehr in Marktoberdorf auf dem Investitionsprogramm.