Quadfahrer gerät in Burk ins Rutschen und fährt gegen eine Hauswand

18.06.2021 | Stand: 15:39 Uhr

Ein 49-Jähriger ist am Donnerstagabend in Burk mit seinem Quad verunglückt. In einer scharfen Rechtskurve auf der Straße von Riedhof in Richtung Burk kam laut Polizei ein entgegenkommender Autofahrer zu weit nach rechts auf die Fahrbahn des Quadfahrers. Der 49-Jährige aus Mauerstetten wich ihm nach rechts aus. Dabei kam er in die Bankette und fuhr weiter in eine Hofeinfahrt.

Quadfahrer kommt ins Rutschen und fährt gegen eine Hauswand

Dort bremste er stark ab. Auf dem feinen Kies auf der Fahrbahn der Einfahrt geriet der Quadfahrer ins Rutschen und fuhr gegen eine Hauswand. Dabei beschädigte er drei Blumentöpfe und einen Rosenstock.

Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt 1500 Euro. Die Polizei Marktoberdorf bittet unter der Telefonnummer 08342/ 96040 um Hinweise auf den Unfallverursacher. Nach Angaben der Polizei fuhr er einen silberfarbenen Wagen - entweder ein Skoda Oktavia oder ein VW Polo.

