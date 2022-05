Das Traditionsunternehmen Rösle investiert in Marktoberdorf rund 16 Millionen Euro in Logistikzentrum samt Kochschule. Warum das ein mutiges Unterfangenn ist.

21.05.2022 | Stand: 14:16 Uhr

Der Startschuss für das größte Investitionsprojekt in der Geschichte der Firma Rösle ist gefallen. Mit dem Spatenstich am Freitag beginnt nun offiziell der Bau des neuen Logistikzentrums sowie der eigenen Koch- und Grillschule. Rund 16 Millionen Euro investiert das Traditionsunternehmen an seinem Stammsitz in Marktoberdorf. Im Herbst 2023 sollen die neuen Gebäude in Betrieb genommen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.