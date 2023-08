Tipp für den Urlaub zuhause: Eine Erkundungstour durch Marktoberdorf

Sie gilt erst seit 70 Jahren als Stadt, ist aber auf jeden Fall sehenswert: So lässt sich Marktoberdorf an einem Tag erkunden.

08.08.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Wer einen Städtetrip im Allgäu machen möchte, hat wohl zunächst Städte wie Kempten, Kaufbeuren oder Memmingen im Kopf. Ein paar Kilometer weiter befindet sich eine Stadt, die wohl eher zur Faschingszeit im Rampenlicht steht, weil dort der größte Faschingsumzug der Region stattfindet.

Wegen des gleichnamigen Traktoren-Herstellers, der dort einen Sitz hat, wird sie schon mal als Fendt-Stadt bezeichnet. Sonst geht die fast 19.000 Einwohner große Stadt aber etwas unter. Die Rede ist von Marktoberdorf. Hier wollen wir die Stadt vorstellen.

Heimatmuseum im Hartmannhaus

Wir starten unsere Tour mitten in der Stadt, genauer beim Hartmannhaus in der Meichelbeckstraße. Vor dem historischen Haus befindet sich ein Bauerngarten, der im Sommer seine ganze Pracht zeigt.

Das historische Haus wurde laut Angaben der Stadt Marktoberdorf bereits im 16. Jahrhundert als sogenannte "Sölde" genutzt, einer Mischung aus landwirtschaftlichem Gebäude mit integriertem Handwerksbetrieb. Bis etwa in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde es über mehrere Generationen als Bauernhaus genutzt - mal mit Handwerksbetrieb, mal ohne.

Dann gelangte es in die Hände der namensgebenden Kreszentia Hartmann. Seit 1980 ist das Hartmannhaus in Besitz der Stadt. Der Heimatverein Marktoberdorf kümmert sich darum. In dem Haus befindet sich heute das Heimatmuseum, außerdem finden dort Trauungen statt.

Im Hartmannhaus befindet sich das Marktoberdorfer Heimatmuseum. Bild: Andreas Filke (Archivbild)

Kurfürstenallee

Nach dem Museumsbesuch machen wir einen kleinen Spaziergang. Rund 620 Linden begleiten einen auf dem Weg durch die Kürfürstenallee zwischen den Tälern der Wertach und der Geltnach. Das geschützte Naturdenkmal ist fast zwei Kilometer lang und verfügt über einen gut 200 Jahre alten Baumbestand. Kurfürst Clemens Wenzeslaus ließ die Allee in den Jahren 1774 bis 1780 nach französischem Vorbild anlegen. (Mehr schöne Spaziergänge im Allgäu finden Sie hier.)

Kirche St. Martin

Auf dem Schlossberg gleich in der Nähe der Kurfürstenallee in Marktoberdorf befindet sich die katholische Stadtpfarrkirche St. Martin. Die barocke Kirche zählt wohl zu den schönsten im Allgäu. Ihre Geschichte geht bis auf das achte Jahrhundert zurück. der Bau der Kirche, wie wir sie heute kennen, begann im Jahr 1732. Im September 1738 wurde sie eingeweiht.

Viele Allgäuer Künstler und Baumeister arbeiteten an dem Bau mit. Baumeister war etwa der Oberdorfer Steinmetz Johann Georg Fischer. Zu den beteiligten Künstlern zählten die Kemptener Maler Franz Georg Hermann und Balthasar Riepp. Um nur ein paar zu nennen.

Schloss Marktoberdorf

Neben der Kirche St. Martin befindet sich das Fürstbischöfliche Schloss, in dem heute die Bayerische Musikakademie und das Vermessungsamt beherbergt sind. Bereits im Jahr 1424 stand dort ein Schloss. Fürstbischof Heinrich von Lichtenau ließ das alte Schloss 1722 abreißen und neu erbauen. Der damalige gotische Baustil wurde an den Barock angepasst. Erst rund 40 Jahre nach Baubeginn, im Jahr 1761, war der komplette Bau beendet.

Nach dem Neubau diente es als Jagdschloss. Der letzte bischöfliche Beamte saß dort bist 1819. Danach übernahm die Stadt das fürstbischöfliche Schloss.

Stadtplatz Marktoberdorf

Danach machen wir einen kleinen Abstecher zum Stadtplatz in Marktoberdorf. Dort befinden sich die Frauenkapelle und das alt Rathaus. Außerdem steht dort der Stadtbrunnen. Wer Marktoberdorf an einem Freitag besucht, kann dort von 7 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt einkaufen (von April bis Oktober). Von November bis März hat der Wochenmarkt von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Für Kulturinteressierte: Künstlerhaus, Modeon und Filmburg

Kulturinteressierte bietet sich ein Abstecher in das Künstlerhaus an. Es ist ein Museum für zeitgenössische Kunst. Das Modeon in der Schwabenstraße ist das Veranstaltungshaus der Stadt. Darin finden Konzerte, Opern, Ballett und sogar Messen statt. Wer Unterhaltung auf der flimmernden Leinwand bevorzugt, der kommt im Kino Filmburg auf seine Kosten.

Die Buchel

Es geht weiter zu einem kleinen Buckel über der Stadt - im grünen Herzen von Marktoberdorf. Ein guter Platz, um den Feierabend ausklingen zu lassen oder einen ruhigen Sonntag zu verbringen. Auf der Buchel gibt es verschlungene Wege für Joggerinnen und Spaziergänger. Außerdem befindet sich dort ein Bolzplatz sowie ein Erlebnisspielplatz für Kinder. Im Westen der Buchel herrscht der Schutzgeist des Riesengebirges: Rübezahl kam nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Heimatvertriebenen ins Ostallgäu.

Kapelle St. Wendelin

Auf dem Weg zur Buchel von der Straße Am Graben nach rechts den Buchelweg hinauf kommt man an der Kapelle St. Wendelin vorbei. Der Heilige Wendelin ist der Schutzpatron der Bauern, Hirten und Landarbeiter. Seit wann es die Wendelinskapelle gibt, ist nicht genau bekannt. Im Jahr 1731 stiftete die Rosenkranz- und Corpus-Christi-Bruderschaft zehn Gulden zum Erhalt der Kapelle. In den Jahren 1907 und 1908 wurde sie neu erbaut.

Wegen der hohen Feuchtigkeit im Mauerwerk musste sie in den Jahren 1922 und 1923 abgetragen und in ihrer heutigen Form neu aufgebaut werden. Seitdem wurde die Wendelinskapelle immer mal wieder saniert - zuletzt im Jahr 1984. Jedes jahr wird dort zum Patrozinium am 20. Oktober eine Messe gefeiert.

Auf der Buchel befindet sich die Wendelinskapelle. Von dort aus hat man einen guten Blick auf die Stadt. Bild: Heinz Budjarek (Archivbild)

Engellandeplatz

Auf der Buchel befindet sich außerdem der Engellandeplatz. Auf der Wiese auf der Luitpoldhöhe hat man eine tolle Aussicht auf die Berge und Marktoberdorf. Das Kunstwerk "Landeplatz für Engel" des Marktoberdorfer Bildhauers Christoph Wank wurde während eines Unwetters zerstört. Die Steinplatten, aus denen eine Birke ragte, müssen repariert und neu aufgebaut werden. Für die gute Aussicht lohnt sich ein Besuch dennoch.

Pestfriedhof

Für die letzten Stationen unserer Tour müssen wir etwas außerhalb von Marktoberdorf fahren. Im Weiler Kohlhunden nahe Marktoberdorf befindet sich der Pestfriedhof. Der Friedhof wurde nach Angaben des Marktoberdorfer Heimatvereins im Jahr 1349 errichtet. Hunderte Menschen fielen der Pest in Oberdorf zum Opfer. Noch heute kann der Friedhof besichtigt werden.

Der Friedhof ist umgeben von einigen großen Fichten. Eine Bruchsteinmauer grenzt ihn vom restlichen Gelände ab. Durch ein steinernes Tor gelangt man in den Friedhof. Drinnen steht ein Kreuz aus Holz und einige eiserne Kreuze, die aus den umliegenden Friedhöfen der Gemeinden Ruderatshofen, Leuterschach, Sulzschneid und Marktoberdorf stammen.

Im Weiler Kohlhunden, etwas außerhalb von Marktoberdorf befindet sich der Pestfriedhof. Bild: Stefanie Gronostay (Archivbild)

Römerbad Kohlhunden

Nicht nur in Kempten kann man auf den Spuren der Römer wandeln. Außerhalb von Marktoberdorf gibt es das Römerbad Kohlhunden. Die Ausgrabungsstätte kann im Sommer zu jeder Zeit besucht werden. Im Winter geht es nur nach vorheriger Absprache. Der Förderverein bietet sonntags von 10 bis 12 Uhr Führungen an.

Das Römerbad Kohlhunden ist ein altes römisches Landgut (Villa Rustica). Es soll sogar die größte bisher bekannte römische Villa-Rustica-Anlage im Allgäuer Raum sein.

Im Römerbad Kohlhunden in Marktoberdorf kann man die Ausgrabungen besichtigen. Bild: Andreas Filke (Archivbild)

Wer die Stadt nicht auf eigene Faust entdecken möchte, kann dies im Rahmen einer Stadtführung tun. Die Stadt Marktoberdorf bietet neben einer klassischen Stadtführung unterschiedliche Themenführungen an. Hier finden Sie einen Überblick.

Während der bayerischen Sommerferien möchten wir Ihnen regelmäßig eine Stadt im Allgäu mit ihrer Geschichte und ihren Sehenswüdigkeiten vorstellen. Marktoberdorf ist der erste Teil unserer Serie.