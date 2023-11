In der Nacht auf Samstag randalierte eine unbekannte Person in einem fremden Garten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

19.11.2023 | Stand: 12:36 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine unbekannte Person in einem fremden Garten in der Moosstraße in Marktoberdorf randaliert. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der Täter oder die Täterin dabei ein des Grundstückseigentümers sowie mehrere Holzpfosten eines Hühnergeheges.

Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 120 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 08342/9604-0.

Die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie immer hier.