Ein 28-jähriger Fahrer bremst an einer Kreuzung bei Marktoberdorf. Das sieht ein 48-Jähriger zu spät - und fährt dem Mann von hinten ins Auto.

05.09.2023 | Stand: 13:27 Uhr

Der Autofahrer war am Montagnachmittag auf dem Weg zur B12, als ihm ein 48-Jähriger von hinten in sein Auto fuhr. Laut Polizei bremste der 28-jährige Fahrer an einer Einmündung bei Marktoberdorf. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Unfall bei B12: 48-Jähriger fährt Autofahrer auf

Der 28-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leiht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

