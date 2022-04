Mann belästigt Verkäuferin in Verbrauchermarkt in Marktoberdorf sexuell

In einem Verbrauchermarkt in Marktoberdorf wurde eine Verkäuferin von einem Mann sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

26.04.2022 | Stand: 14:11 Uhr

In Marktoberdorf wurde eine Verkäuferin in einem Verbrauchermarkt im Bereich der Bahnhofstraße sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 25-Jährige am Abend von zwei bisher unbekannten Männern mit südländischem Aussehen angesprochen. Einer der beiden Männer nahm die Hand der Frau, küsste sie mehrfach und fasste ihr an den Hintern.

Sexuelle Belästigung in Laden in Marktoberdorf: Polizei sucht Zeugen

Zwei Kundinnen in dem Laden in Marktoberdorf sollen den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei Marktoberdorf bittet die beiden Zeuginnen und andere Menschen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08342/96040 zu melden.

