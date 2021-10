Marktoberdorf will das Campen fördern – aber nur ein bisschen

Der übervolle Wohnmobilplatz am Schloss Marktoberdorf soll auf 15 Plätze erweitert werden, und Bauern sollen Camper beherbergen. Warum das kein großes Ding ist.

10.10.2021 | Stand: 17:25 Uhr

Um den Campingtourismus in Marktoberdorf zu stärken, will die Stadt ihren Wohnmobilstellplatz auf dem Schlossberg von vier auf 15 Stellflächen ausbauen. Die Nutzer sollen aber künftig Gebühren bezahlen. Die Stadt will es außerdem fördern, dass auch Landwirte in Marktoberdorf künftig Wohnmobilisten beherbergen. Diese zwei kleineren Vorhaben, die Tourismus-Chef Philipp Heidrich vorstellte, befürwortete der Stadtentwicklungsausschuss.

Ein größeres Campingplatz-Projekt befürwortete der Marktoberdorfer Stadtrats-Ausschuss nicht

Weniger Interesse hatten Bürgermeister und Ratsmehrheit an dem dritten, größeren Projekt, das Heidrich vorschlug. Ein Marktoberdorfer würde gern mit einem Partner, der in der Campingbranche tätig ist, auf seinem 1,6-Hektar-Areal am Schweinberg in Thalhofen einen größeren Wohnmobilstellplatz errichten.

„Es ist eine Privatinitiative, kostet uns also nichts“, versicherte Heidrich. Er lobte die Lage im Grünen, den Bergblick, die Nähe zur Wertach, den Radweg in die Stadt. Zudem hätten dort deutlich mehr als 20 Mobile Platz. Der Ausschuss entschied, die Idee nicht weiter zu verfolgen. Der Beschluss war mit sechs zu sieben Stimmen sehr knapp.

Kritik: "Die Stadt Marktoberdorf verpasst damit eine Chance, Camper anzulocken!"

Befürworter sagten, die Stadt verpasse damit eine Chance, Camper anzulocken. „Wir wollen mehr Stellplätze! Wir sollten das Angebot erweitern und ein großes Projekt angehen“, sagte etwa Stefan Elmer ( SPD). „Wir sollten deshalb alle drei Varianten weiterfolgen.“ Der Meinung war auch Georg Martin (Grüne). Er bedauerte, dass die Stadt schon vor 15 Jahren – als das Thema auch im Stadtrat groß diskutiert wurde – „nix zustande brachte“.

Der Grundeigentümer selbst sagte zur AZ, er bleibe gesprächsbereit. Ändere die Stadt ihre Meinung aber nicht, habe sich das Thema für ihn erledigt: „Wir wollen das nur in Kooperation mit der Stadt machen.“ Er wolle keinen Bauantrag einreichen, wenn er gegen Widerstände ankämpfen müsse. Auf die Idee war der Mann gekommen, weil er selbst seit 20 Jahren Camper aus Überzeugung ist. „Deshalb weiß ich, dass Wohnmobilisten großes Interesse an mehr Camping-Möglichkeiten hier haben.“ Das Geschäft würde quasi von alleine laufen, sagte er mit Blick auf einen solchen Platz am Buron-Lift und -Kinderpark in Wertach.

Der Platz auf dem Schlossberg ist oft überbelegt: Stadt will "Wildwuchs" und "Kostenlos-Kultur" unterbinden

Lesen Sie auch

Die Camping-Welle rollt und rollt: Warum das nicht nur Vorteile ins Ostallgäu bringt Camping-Trend explodiert im Ostallgäu

Auf einstimmige Zustimmung im Stadtentwicklungsausschuss stieß dagegen die Idee, den Wohnmobilplatz am Schloss auszubauen. Der Platz entstand vor zehn Jahren auf Betreiben von Eduard Gapp ( CSU) und Doris Rößle (FW), rief Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (CSU) in Erinnerung. Der Platz in Allee-Nähe erfreue sich sich reger Nachfrage, und wegen der kurzen Wege ins Zentrum profitierten Handel und Lokale. Auch Heidrich sagte: „Die Leute gehen runter in die Stadt, um Semmeln zu holen, zu trinken, zu essen und sich die Haare schneiden zu lassen.“

Eine große Abstellmöglichkeit für Wohnmobile wird es in Marktoberdorf so schnell nicht geben. Bild: Ralf Lienert (Symbolfoto)

Allerdings sei der Platz oft überbelegt. Selbst jetzt, in der Nebensaison und bei mäßigem Wetter, stehen dort laut Heidrich bis zu 13 Wohnmobile. Den „Wildwuchs“ und die „Kostenlos-Kultur“ will die Stadt nun unterbinden. Das unterstützt der ganze Ausschuss. „Mit der Gebühr nehmen wir auch ein paar Euro ein, die wir für den Ausbau touristischer Infrastruktur nutzen können“, sagte Thorsten Krebs (CSU).

"Der Ausbau wird nicht reichen, wenn da jetzt schon bis zu 20 Wohnmobile stehen"

Martin brachte die Idee auf, den Wohnmobilplatz am Schloss einfach auf 40 Stellflächen zu erweitern, um dadurch für mehr Angebot in der Stadt zu sorgen. Die benachbarten Grundbesitzer seien leider dagegen, sagte Heidrich. „15 Plätze sind daher das Maximum, was wir planen können.“ Andrea Guggenmos (CSU) gab zu bedenken, dass das nicht reiche, „wenn da jetzt teilweise schon 20 Wohnmobile stehen“.

Auf Zuspruch (neun zu vier) stieß Heidrichs Idee, eine Gesetzesänderung zu nutzen, um Landwirten das touristische Beherbergen von Wohnmobilisten zu erlauben, begrenzt auf drei Mobile pro Hof. (Lesen Sie dazu: Urlaub auf dem Bauernhof in Oberreute – im Wohnmobil.)

Tourismus-Chef: Das touristische Potenzial des Camping-Sektors ist groß

Die SPD-Fraktion hatte übrigens beantragt, dass die Stadt sich mit dem Thema befasst. Daraufhin hatte Heidrich mit seiner Abteilung das Stadtgebiet nach geeigneten Standorten durchforstet. Bei der Standortfrage ging es neben attraktiven Lagen (Zentrums-/Naturnähe, touristische Attraktionen) um Funktionalität (Infrastruktur, Anbindung) und baurechtliche Fragen (Eigentumsfrage, Natur- und Hochwasserschutz).

Im Ausschuss sprach Heidrich nun auch darüber, wie groß das touristische Potenzial des Camping-Sektors ist. Er berichtete, dass 2020 bundesweit 58 000 Reisemobile neuzugelassen wurden, 2021 87 000. „Ein Zuwachs von über 50 Prozent.“ Zudem berichtete er, dass ein Camper, der touristisch übernachte, pro Tag am Ort 50 Euro ausgebe.

Bürgermeister: "Ein Campingplatz am Ette würde den Ausverkauf des Naherholungsgebietes bedeuten!"

Hell ließ anklingen, dass er dem Thema Campingplatz skeptisch gegenübersteht. Er erinnerte an frühere Pläne für einen Campingplatz am Ettwieser Weiher mit 250 Stellflächen. Er sei froh, dass das damals nicht angegangen wurde, sagte Hell. „Es hätte den Ausverkauf des Naherholungsgebietes bedeutet.“ Elmer erwiderte, dass für ihn ein Campingplatz am Ette schon Charme hätte. Das sei auch geprüft worden, komme aber wegen des nichtvorhandenen Kanals und der geschützten Bachmuschel kurzfristig nicht infrage.

(Lesen Sie dazu auch: Die Camping-Welle rollt und rollt: Warum das nicht nur Vorteile ins Ostallgäu bringt.)

Mehr Wohnmobilstellplätze: Die drei Varianten, die für Marktoberdorf diskutiert wurden