Marktoberdorfer Firma Rösle hat jetzt ein Outlet in Salzburg

Die Marktoberdorfer von Rösle sind nun auch in Österreich mit einem Outlet für Küchenwerkzeug, Töpfe, Pfannen und Grills vertreten. Was erhoffen sie sich davon?

23.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Küchenwerkzeuge, Töpfe, Pfannen und Grillgeräte von der Firma Rösle gibt es nun erstmals auch in einem Rösle Outlet in Österreich. Vor Kurzem eröffneten die Marktoberdorfer ihr Geschäft „zum Stöbern und Schnäppchenjagen" in Himmelreich westlich von Salzburg, wo sich mit dem Airportcenter eine der größten Gewerbeansammlungen des Landes befindet.

Grillen und Kochen - Auch Produktvorführungen plant die Firma Rösle in Salzburg

Neben Angeboten und Zweite-Wahl-Artikeln soll es dort auch regelmäßige Produktvorführungen geben. Bei dem neuen Outlet arbeitet Rösle mit der Designer-Outlet-Gruppe McArthurGlen zusammen, wie bei seinen Shops in Ochtrup, Neumünster und Berlin.

„Wir freuen uns sehr, endlich auch einen Outletstore in Österreich zu eröffnen", sagt Rösle-Geschäftsführer Henning Klempp. Dessen Lage sei dank der Nähe zu Bahn und Flughafen sowie zu Salzburgs Innenstadt ideal. Auch für Urlauber auf dem Weg in den Süden liege das Geschäft günstig.

Was das Rösle-Outlet am Stammsitz Marktoberdorf bietet

Klempp betont, dass Rösle auch am Firmenstandort Marktoberdorf im eigenen Outletstore die ganze Küchen- und BBQ-Produktpalette bereithält und dass alle Outlets große Grillgeräte auf Wunsch auch nach Hause liefern. Und dass auch Outlet-Eröffnungen in Rostock sowie in Wien-Parndorf geplant seien.

Bei dem Küchenwerkzeug- und Grillhersteller Rösle sowie dem Schwesterunternehmen, dem Dachentwässerungsspezialisten Grömo, sind in Marktoberdorf mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.Der Umsatz der Marktoberdorfer Rösle-Gruppe beträgt pro Jahr mehr als 100 Millionen Euro.

