Marktoberdorfer Gartler: So gelingt der richtige Baumschnitt

Der Gartenbauverein Marktoberdorf gibt Tipps, was beim Beschneiden von Sträuchern und Obstbäumen wichtig ist. Gartenbesitzer sollten bald damit beginnen.

27.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Alle Gartenbesitzer, die bisher noch keinen Gehölzschnitt durchgeführt haben, sollten nun ihre Schnittmaßnahmen an Sträuchern und Obstgehölzen vornehmen. Wegen der schon relativ hohen Temperaturen beginnen sich bald die Blüten- und Blattknospen zu öffnen und zeigen damit so das Ende der Schnittzeit an. Sinn des Baumschnitts ist, ein kräftiges und gut belichtetes Kronengerüst aufzubauen, um die Voraussetzung für ein reichhaltiges und langjähriges Fruchten zu schaffen. Was beim Schnitt zu beachten ist, erklärt Gerhard Baumgartl vom Gartenbauverein Marktoberdorf.

Baumschnitt: Der Marktoberdorfer Fachmann erklärt die verschiedenen Schnittarten

Es gibt verschiedene Schnittarten. Zum einen unterscheidet der Fachmann den Pflanzschnitt. Er wird in den ersten Jahren nach der Pflanzung durchgeführt. Die Rundkrone wird in Pyramidenform geschnitten – mit der Stammverlängerung und drei Leitästen. Zum anderen gibt es den Erziehungsschnitt. Durch ihn sollen die Sträucher und Gehölze ein stabiles Gerüst bekommen. Eine stabile, licht- und luftdurchlässige Krone sorgt zudem dafür, dass alle Teile und speziell die Früchte genügend Sonne abbekommen. Durch die Maßnahmen wächst das Obst unter den besten Bedingungen und die Wahrscheinlichkeit eines Krankheits- und Schädlingsbefalls wird vermindert, teil der Gartenbauverein mit.

Baumgartl rät, Konkurrenztriebe oder zu dicht stehende Äste konsequent zu entfernen

Auch bei den Leitästen gilt es auf einen gleichmäßigen Zuwachs zu achten. Baumgartl rät, Konkurrenztriebe oder zu dicht stehende Äste konsequent zu entfernen. Je älter der Baum wird, desto mehr Früchte wachsen. Hier ist auf das Gleichgewicht zwischen den Früchten und dem Wachsen zu achten. Es ist notwendig, ausreichend junges Holz heranzuziehen, welches das zukünftige Fruchtholz darstellt, sagt Baumgartl. Abgetragenes Fruchtholz mit oft dicht stehendem, überaltertem Quirlholz ist zu entfernen. Gerhard Baumgartl vom Gartenbauverein Marktoberdorf warnt jedoch vor einem immer wieder in den Gärten sichtbaren Fehler beim Baumschnitt: Für den Baum und für das Fruchtholz ist es schädlich, wenn planlos alle Triebspitzen abgeschnitten werden.

Neben dem Schnitt sollten auch andere Grundlagen für ein gesundes Obst im kommenden Jahr geschaffen werden. Dazu zählen die Entfernung von Fruchtmumien, die noch immer an vielen Obstbäumen zu sehen sind. Sie sind Infektionsherde für Pilzkrankheiten.

