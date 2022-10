Marktoberdorfer Museumsnacht "sensationell besucht"

"Museen sind nicht langweilig!" Fast schon euphorisch ist im Marktoberdorfer Kulturausschuss die Rückschau auf die diesjährige Museumsnacht ausgefallen.

14.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Marktoberdorfer Museumsnacht am 16. Juli war sehr gut besucht. Das berichtete eine sichtlich erfreute Museumsleiterin Josephine Berger nun dem Kulturausschuss des Stadtrates. So lockte die Veranstaltung „Musik und Geschichten im Bauerngarten“, bei der Herbert Eigler vom Heimatverein Anekdoten aus dem alten Oberdorf erzählte, mehr als 100 Gäste in den Garten des Hartmannhauses. „Die vielen Zaungäste nicht mitgezählt“, sagte Berger. (Lesen Sie auch: Kultur: Auch im Modeon in Marktoberdorf steigen die Preise.)

Mehr als 100 Gäste im Bauerngarten, zeitgleich 110 im Marktoberdorfer Stadtmuseum

Mit zeitgleich 110 Besuchern sei zudem im Stadtmuseum anhaltend hoher Andrang verzeichnet worden. Die Kinderaktionen waren demnach ebenso gut besucht wie die Vorträge zur Geschichte der Buchel (Berger) und zur Baugeschichte des Oberdorfer Schlosses (Kornelia Hieber). Auch die Bunkerführungen in der Rathaus-Tiefgarage waren ausgebucht, sagte Berger. Besonderes freue sie es, dass in allen Museen viel los gewesen sei – und auch etliche jugendliche Besucher zur Museumsnacht kamen. „Dank des wunderbaren Wetters hatten wir auch die allerbesten Voraussetzungen.“

"Museen bewahren nicht nur Geschichte - da kommen die Menschen zusammen!"

Bürgermeister und Stadträte stimmten in Bergers Lob mit ein. „Der Besuch der Museumsnacht war sensationell: Wer der Meinung war, Museum ist langweilig, da geht keiner hin, wurde eines Besseren belehrt“, sagte Dr. Wolfgang Hell. Museen bewahrten nicht nur Geschichte, sagte Thorsten Krebs: „Da kommen auch die Menschen zusammen!“