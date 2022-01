Marktoberdorfer Theaterschule bringt "Peter Munk" auf die Bühne

Nach zwei Jahren steht in der Marktoberdorfer Theaterschule Mobilé wieder eine Premiere an. "Peter Munk" heißt das Stück, dass das Team interpretiert.

19.01.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Nach zwei Jahren schallt endlich wieder ein lautes „Toi Toi Toi“ durch das Mobilé in Marktoberdorf. Denn mit dem Stück „Peter Munk – Ein Herz aus Stein“ öffnet die Theaterstätte am 4. Februar das erste Mal nach knapp zwei Jahren seine Türen für Zuschauerinnen und Zuschauer. Gemeinsam mit dem Publikum taucht das junge Projektensemble unter der Regie von Patrick Lutz in das Seelenleben eines Jungen an der Schwelle zum Erwachsenensein ein.

Davon handelt das Theaterstück im Mobilé

„Ich hab’ das arm sein satt! Satt, satt, satt! Verstehst du, oder bist du taub geworden?“ Der verzweifelte Schrei des jungen Köhlers Peter Munk hallt durch den Schwarzwald. Trotz harter Arbeit kämpfen er und seine Mutter täglich um ihre Existenz. Auch im Dorf wird er gemieden oder als „dreckiger Kohlensack“ beschimpft. Das ist nicht das Leben, das Peter führen möchte. Er fasst einen Entschluss. Er muss fort. In seinem Streben nach Reichtum sucht er tief im Wald nach den Glasern – magische Wesen mit der Macht, Wünsche zu erfüllen. Doch dort begegnet er dem zwielichtigen Holländer Michel, der ihm einen verführerischen und folgenreichen Handel anbietet.

Premiere ist am 4. Februar in Marktoberdorf

Ein junger Mann, ein dunkler Wald, ein Pakt mit dem Teufel und eine gehörige Portion Magie: Das sind die Zutaten die jedes gute Märchen braucht. Wilhelm Hauffs 1827 veröffentlichte Erzählung ist eine zeitlose Abrechnung mit einer oft egozentrischen Welt, in der ein gut gefüllter Geldbeutel erstrebenswerter erscheint als ein fühlendes Herz.

Die Premiere ist am Freitag, 4. Februar, um 20 Uhr im Mobilé in der Schützenstraße 30 in Marktoberdorf. Das Stück ist für Zuschauer ab 13 Jahren. Weitere Vorstellungen finden am 5. und 6. Februar jeweils um 20 Uhr statt. Aufgrund der 2G-Plus-Regel ist eine Reservierung notwendig. Tickets gibt es unter 08342/40185 oder direkt im Kulturbüro Mobilé.

