Martinimarkt in Marktoberdorf: Das erwartet die Besucher dieses Jahr

Ende Oktober findet wieder die Traditionsveranstaltung in Marktoberdorf statt – verbunden mit einem Jahrmarkt und einem verkaufsoffenen Sonntag.

24.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Auch in diesem Jahr findet der traditionelle Martinimarkt in Marktoberdorf wieder statt. Am Sonntag, 30. Oktober, sowie am Montag, 31. Oktober, verwandelt sich die Innenstadt wieder zu einem einzigen großen Markt. Zahlreiche Händlerinnen und Händler säumen die Straßen und bieten ein breites Warenangebot an.

Den Startschuss macht am Samstag ab 14 Uhr der Jahrmarkt, der ebenfalls am Sonntag und am Montag geöffnet hat. Für große und kleine Besucher sind zahlreiche Attraktionen geboten - wie beispielsweise der Autoscooter, das Märchenkarussell, sogenannte Water Balls und ein Trampolin stehen sonntags und montags auf dem Sparkassen-Parkplatz bereit. Der Jahrmarkt mit seinen Fahrgeschäften hat am Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Kinderattraktionen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Programm: Das erwartet die Besucher auf dem Martinimarkt 2022 in Marktoberdorf

Der traditionelle Martinimarkt der Stadt Marktoberdorf findet am Sonntag, 30., und Montag, 31. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Die Besucher erwarten an den Marktständen Schmuck, Textilien, Geschenkartikel, Haushaltswaren bis hin zu Reinigungsgeräten, Gewürze und Naturprodukten und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt verschiedene Schmankerln, von Bratwurst über Popcorn und gebrannten Mandeln bis hin zur Schokofrucht – von deftig bis süß ist alles dabei.

Marktsonntag in Marktoberdorf: Geschäfte haben von 10 bis 17 Uhr geöffnet

Am Marktsonntag öffnen die Einzelhändler ihre Geschäfte von 10 bis 17 Uhr und laden zum Bummeln und zum gemütlichen Einkaufen ein.

Im vergangenen Jahr fand der Martinimarkt erstmals wieder nach der Corona-Zwangspause 2020 statt – trotz hoher Infektionszahlen. Die Stadt klügelte damals ein umfangreiches Hygienekonzept aus, das auf das Tragen von Masken hinweis, wo die Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich war. Auch in diesem Jahr weist die Stadt darauf hin, das Hygienekonzept zu beachten. Wie im vergangenen Jahr gilt: Abstand einhalten und regelmäßig Hände desinfizieren. Eine Maskenpflicht besteht nicht, da der Markt unter freiem Himmel stattfindet.

Weitere Informationen zum Martinimarkt gibt es auf der Internetseite der Stadt Marktoberdorf unter www.marktoberdorf.de

