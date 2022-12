Genügend Medikamente über Weihnachten: Ein Apotheker aus dem Allgäu berät

Vor den Feiertagen sollten gerade ältere Menschen und chronisch Kranke vorsorglich Medikamente besorgen. Ein Apotheker aus dem Ostallgäu gibt dazu Tipps.

22.12.2022 | Stand: 06:20 Uhr

„Der Nacht- und Notdienst der Apotheken garantiert auch an den Weihnachtstagen rund um die Uhr eine flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln und wichtigen Medikamenten.“ Das sagt Erich Degenhardt, Sprecher der Apotheken im Ostallgäu. Er rät Patienten dennoch, vor dem Fest die Hausapotheke zu überprüfen und fehlende Arznei- oder Verbandsmittel aufzufüllen.

Tipps für die Feiertage: Medikamente vorher verschreiben lassen

Gerade ältere Menschen und chronisch Kranke sollten zudem noch vor Weihnachten daran denken, sich vom Arzt alle nötigen Medikamente verschreiben zu lassen. „Apothekerinnen und Apotheker dürfen auch in der Weihnachtszeit verschreibungspflichtige Medikamente nur gegen Rezept abgeben. Patienten sollten deshalb wissen, wann ihr Arzt in Urlaub geht und sich vorher alle nötigen Rezepte besorgen“, sagt Degenhardt.

Erich Degenhardt, Apotheker aus Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

So finden Sie den Apotheken-Notdienst für Feiertage

Wer wissen will, welche Apotheke Dienst hat, kann unterwegs per Mobiltelefon den Apothekenfinder 22833 (ohne Vorwahl) anrufen oder eine Sms mit seiner Postleitzahl an diese Nummer senden (69 Cent pro Minute/Sms).

Von zu Hause aus lässt sich die nächstgelegene Apotheke online über www.blak.de oder www.aponet.de oder mithilfe der kostenlosen Nummer 0800/0022833 finden. Degenhardt empfiehlt, eine dieser Service-Nummern im Telefon abzuspeichern: „Dann ist man auf der sicheren Seite!“ Auch die Allgäuer Zeitung informiert auf der Seite Service über den Apothekennotdienst.

