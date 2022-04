Mehr Einsätze für Ostallgäuer Feuerwehren: „Wir sind froh, dass es Euch gibt!“

Viel Lob für die Ostallgäuer Feuerwehren gab es jetzt bei der Kommandanten-Dienstversammlung. Die Zahl der Brandeinsätze und technischen Hilfeleistungen steigt.

13.04.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Nicht hoch genug einzuschätzen ist der Einsatz der Feuerwehren des Landkreises mit ihren Kommandanten „tagein, tagaus für die Allgemeinheit“, sagte stellvertretender Landrat Lars Leveringhaus bei der Kommandanten-Dienstversammlung in Ruderatshofen. Zumal die Zahl der Brandeinsätze steigt. Letzteres berichtete Kreisbrandrat Markus Barnsteiner bei der Dienstversammlung.

Ostallgäuer Kreisbrandrat: Die Zahl der technischen Hilfeleistungen geht steil nach oben, auch die Zahl der Brände steigt

Die Gegenüberstellung der Einsatzzahlen der letzten zehn Jahre zeigt nach Angaben Barnsteiners, dass die Zahl der Technischen Hilfeleistungen steil nach oben geht, und dass auch die Zahl der Brandeinsätze stetig steigt. Die sonstigen Einsätze, auch die Zahl der Sicherheitswachen, sind in den Pandemiejahren aber stark zurückgegangen. (Lesen Sie auch: Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Kempten - Tiere sterben in den Flammen.)

Laut Kreisbrandrat Barnsteiner ist zugleich die Zahl der Männer und Frauen in den Ostallgäuer Feuerwehren leicht gesunken. Dagegen ist die Zahl der Feuerwehranwärter (570, davon 134 weiblich) leicht gestiegen, was für eine gute Nachwuchsarbeit spreche.

Den Kreisbrandrat freut es, dass wegen Corona kaum noch Lehrgänge abgesagt werden mussten

Froh zeigte sich Barnsteiner darüber, dass im vergangenen Jahr pandemiebedingt nur noch drei Lehrgänge abgesagt werden mussten, während es 2020 noch 15 waren. Barnsteiner gab einen Überblick über den Ausbildungsstand in den einzelnen Tätigkeitsbereichen.

Es wurde in den vergangenen drei Jahren auch sehr viele Leistungsprüfungen abgelegt. Leider musste der geplante, große Ehrenabend im Modeon in Marktoberdorf abgesagt werden und die zahlreichen Ehrenzeichen in Gold und in Silber direkt bei den einzelnen Feuerwehren ausgegeben werden, sagte Barnsteiner.

Stellvertretender Landrat Lars Leveringhaus (rechts) und Kreisbrandrat Markus Barnsteiner (links) verabschiedeten die Ostallgäuer Kreisbrandmeister (von links) Michael Wetzler (Unterkreis Mitte, 2010-21), Robert Unterreiner (Süd, 2010-19), Gerhard Kees (Nord, 2002-19, Ehrenkreisbrandmeister), Werner Scheifele (Mitte, 2005-21), Thomas Enzensberger (Atemschutz 2012-19) und Thomas Brauner (Atemschutz 2019-20). Bild: Rosemarie Klimm

Es gibt zahlreiche neue Führungskräfte bei den Ostallgäuer Feuerwehren

Erstmals wurde auch ein Ehrenzeichen für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst sowie ein Steckkreuz des Feuerwehr-Ehrenzeichens verliehen. Unter dem Beifall der Versammlungsteilnehmer gratulierte Barnsteiner den zahlreichen neuen Führungskräften in den einzelnen Feuerwehren. Danach gab er einen Überblick über die Anschaffung von neuen Fahrzeugen. (Lesen Sie auch: Das Feuer mit zwei Toten beschäftigt die Feuerwehr Obergünzburg noch immer.)

Als Kreisjugendfeuerwehrwart gab Kreisbrandmeister Klaus Grosch einen Überblick über die Mitgliederzahlen und die Altersstruktur der 42 Jugend- und der fünf Kinderfeuerwehren im Landkreis.

Der Jugendwart appelliert an die Jugendlichen, nach der Zeit bei der Jugendwehr bei den Erwachsenen aktiv zu werden

In den einzelnen Gruppen wurde auch eine ganze Reihe von Jugendleistungsprüfungen abgelegt. Die Jugend sei die Zukunft der Feuerwehren, sagte Grosch. Deshalb sei es wichtig, darauf hinzuwirken, dass die Jugendlichen nicht aus- sondern übertreten und in den Wehren aktiv werden.

Dem Landkreis sei der Wert der Freiwilligen Feuerwehren für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises deutlich bewusst, sagte stellvertretender Landrat Leveringhaus in seinem Grußwort. Deshalb unterstütze der Landkreis seine Wehren noch immer mit 350.000 Euro pro Jahr bei der Ausrüstungsbeschaffung zusätzlich zum staatlichen Förderprogramm.

Die Feuerwehren halten die Gesellschaft zusammen - deshalb unterstützt sie der Landkreis mit 350.000 Euro pro Jahr

Die vielen Aktiven trügen erheblich dazu bei, dass die Gesellschaft zusammenhalte. Vor allem die „hervorragende Kinder- und Jugendarbeit“ führe junge Menschen an Tätigkeiten heran, die komplett dem Gemeinwohl dienten – dabei komme auch der Spaß nicht zu kurz. „Wir sind froh, dass es Euch gibt“, endete Leveringhaus, der die erkrankte Landrätin Maria Rita Zinnecker vertrat.

Helmut Maucher, Leiter der Polizeiinspektion Marktoberdorf, Helmut Winkler, Stadtbrandrat und Kommandant der Feuerwehr Kaufbeuren, sowie Ruderatshofens Bürgermeister Johann Stich hoben die gute Zusammenarbeit in allen Bereichen mit den Kreiswehren hervor. Winkler stellte den Kommandanten auch seinen designierten Nachfolger Christian Martin vor.

Die Ostallgäuer Feuerwehren zogen jetzt Jahresbilanz. Bild: Benedikt Siegert (Symbolbild)

Die Kreisfeuerwehren in Zahlen: Was die Ostallgäuer Wehren 2021 leisteten: