Metal aus Marktoberdorf: Die Band "In March" veröffentlicht ihr erstes Album

Die fünfköpfige Marktoberdorfer Metalband „In March“ startet mit selbst geschriebenen Songs durch. Für ihr Musikvideo haben sie einen besonderen Ort ausgesucht.

02.01.2023 | Stand: 18:15 Uhr

In aller Munde waren Bau und Eröffnung des Bertoldshofener Tunnels, durch den heute munter der Verkehr fließt. Was die meisten jedoch nicht wissen: Einige Wochen, bevor das erste Auto hindurch rollte, standen dort – mitten auf der Fahrbahn – ein Schlagzeug, mehrere Gitarren, ein Mikrofon und eine Kamera. Die Marktoberdorfer Metalband „In March“ nutze die Chance und drehte ein Musikvideo für ihr Debütalbum auf – oder besser gesagt in – der Baustelle. Das Video hat inzwischen um die 12.000 Klicks auf YouTube.

