Millioneninvestition: Ostallgäuer Spedition Ansorge erweitert wieder

Ab August will die Spedition Ansorge in Altdorf bei Biessenhofen zwischen der B12 und der B16 eine neue, 8500 Quadratmeter große Logistikhalle hochziehen. Bei der Firmenerweiterung im Gewerbegebiet Altdorf handelt es sich um eine millionenschwere Investition. Die Spedition hat dafür dort 2,5 Hektar Grundfläche dazu erworben. „30 bis 40 zusätzliche Arbeitskräfte werden in dem neuen Logistik-Objekt arbeiten“, sagt Ansorge-Geschäftsführer Wolfgang Thoma.

Insgesamt beschäftigt Ansorge an fünf Standorten in Deutschland aktuell 500 Mitarbeiter, allein am heutigen Hauptsitz in Altdorfsind es nach Angaben Thomas inzwischen um die 200 Beschäftigte. Die neue, 12,75 Meter hohe Halle entsteht direkt im Anschluss an die würfelartige, 7500 Quadratmeter große Lagerhalle an der Kreener Straße, die Ansorge erst 2016 gebaut hat. Damit verfügt das Unternehmen in Altdorf demnächst über 34 000 Quadratmeter bebauter Lagerfläche (samt Verwaltungsgebäude und Garagen) auf seinem derzeit 13,2 Hektar großen Areal.

Ansorge-Geschäftsführer Thoma: "Für uns gilt: Wachsen oder weichen"

„Für unsere Branche gilt die Devise: Wachsen oder weichen“, sagt Geschäftsführer Thoma. Daher habe sein Unternehmen schon vor fast drei Jahrzehnten – beim Umzug der Firmenzentrale von Neugablonz nach Altdorf – die im Gewerbegebiet Altdorf möglichen Expansionsflächen strategisch mitbedacht. Dieses Vorausdenken mache sich für die Spedition Ansorge nun bezahlt, erklärt Thoma – und das umso mehr, falls die künftige Bundesregierung der Flächenversiegelung bald stärker den Kampf ansage.

So sieht das Firmenareal der Spedition Ansorge in Biessenhofen-Altdorf seit der jüngsten Erweiterung 2016 aus. Direkt im Anschluss an das neueste Gebäude und wie dieses zwischen der B12 und der B16 gelegen, soll nun (auf der Grünfläche am oberen Bildrand) eine weitere Logistikhalle entstehen. Bild: Ansorge

Hinzu kämen aktuell die Lieferkettenproblematik und der Containermangel, die durch die Corona-Krise ausgelöst wurden, sagt Ansorge-Prokurist Benedikt Roßmann. Zusätzliche Lagerkapazitäten täten daher not: „Wir können Lebensmittel-Rohstoffe, medizinische Produkte oder Kunststoff-Granulat unserer Firmenkunden ja nicht einfach bei uns unters Vordach stellen“, sagt Roßmann.

Trotz hoher Baupreise: Die Spedition will so schnell wie möglich loslegen

Umso schneller soll das Bauvorhaben daher realisiert werden – trotz aktuell hoher Baupreise. Das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren hat vor nicht viel mehr als einem Jahr begonnen, die Gemeinde Biessenhofen hat den aktuellen Bauantrag von Ansorge nun aber bereits mit großer Mehrheit befürwortet. „Jetzt liegt unser Bauantrag beim Landratsamt. Ich rechne damit, dass wir Anfang August mit dem Bau beginnen können“, sagt Geschäftsführer Thoma.

Für Mitte August 2022 sei dann bereits die Fertigstellung des neuen Gebäudes geplant. Widerstände gegen die neue Halle, die als Nachbarn lediglich zwei Bundesstraßen sowie Ansorge-Bestandsgebäude beziehungsweise das Gewerbegebiet aufweist, hat es vor Ort offenbar nicht gegeben. Auch Zu- und Abfahrten zur Halle finden über das eigene Gelände statt.

Vorurteile stimmen nicht: "Wir beschäftigen viele Mitarbeiter, und wir zahlen vor Ort Steuern"

Thoma betont noch, dass gängige Vorurteile gegen die Logistik-Branche auf sein Unternehmen in keiner Weise zuträfen: „Wir beschäftigen eine ansehnliche Zahl von Mitarbeitern, und wir bezahlen vor Ort Steuern.“ Hinzu komme die nachhaltige, innovativ-ökologische“ Ausrichtung seines Unternehmens. So wickelt Ansorge seit Jahren seinen gesamten Güterfernverkehr über die Schiene ab: „Pro Jahr bringen wir 33 .000 Lkw auf die Schiene“, sagt Thoma. Hinzu komme das Engagement seines Unternehmens für Stromerzeugung und für alternative Fahrzeug-Antriebe (Stichwort: Elektro-Lkw „Elias“).

Ökologie und Innovation kämen in der neuen Halle nicht nur in Form „moderner Gasheizstrahler“ und Gabelstapler, die mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben werden, zum Tragen, sagt Roßmann, sondern vor allem durch die geplante Fotovoltaik-Anlage. „Wir werden damit 750.000 Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Das entspricht dem Strombedarf von etwa 250 Haushalten.“

Aktuell produziert Ansorge Firmenangaben zufolge schon eine Million Kilowattstunden Strom im Jahr. Demgegenüber stehe ein jährlicher Verbrauch von 550.000 Kilowattstunden im Unternehmen. „Wir gehen davon aus, dass wir unseren Betrieb, die Gebäude und einen Teil der Fahrzeugflotte in drei bis fünf Jahren vollkommen selbstständig mit Strom versorgen können“, sagt Thoma.

Rund um die Ostallgäuer Spedition Ansorge

1961 gründete Fuhrunternehmer Erhard Ansorge in Kaufbeuren-Neugablonz die Firma. 1994 siedelte sich die Spedition Ansorge im Gewerbegebiet Altdorf (Biessenhofen) neu an.

Rechtsanwalt Wolfgang Thoma leitet als geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmen. Inzwischen gehört auch Betriebswirt Benedikt Roßmann, Enkel des Firmengründers, als Prokurist der erweiterten Ansorge-Geschäftsführung an.

Neben der Firmenzentrale in Altdorf hat Ansorge Niederlassungen in Neuss (Nordrhein-Westfalen), in Singen-Hohentwiel (Bodenseeraum), in Limbach-Oberfrohna (Sachsen) sowie in Dubino in Norditalien.

Von dem 13,2 Hektar großen Areal in Altdorf sind, sobald die neue Logistikhalle steht, 34 000 m2 bebaut. Dabei handelt es sich um den (in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre mehrfach erweiterten) Altbestand (18 000 m2), die 2016 errichtete Halle in der Kreener Straße (7500 m2) sowie die neue Halle (8500m2.

Seit Jahren verfolgt Ansorge die Philosophie „Güter auf die Schiene“. Deshalb wickelt die Spedition u. a. ihren Alpen-Transit mithilfe bahnfähiger Trailer über die Bahn ab.

Sie macht das in Form des sogenannten unbegleiteten kombinierten Verkehrs, d. h., die Auflieger werden ohne Personal und ohne Zugmaschinen auf die Schiene gebracht. Bis zu 32 Trailer mit bis zu 1500 Tonnen Gewicht kann ein Zug ziehen.

Der 2018 von Ansorge federführend mitentwickelte Elektro-Lkw „Elias“ befindet sich in der zweiten Entwicklungsstufe. Das heißt, ein Konsortium, dem neben Ansorge unter anderem auch MAN angehört, treibt die Entwicklung weiter.

