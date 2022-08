"Mit Tränen im Herzen": So erlebte ein Allgäuer Organist den Brand von Notre-Dame

Der Marktoberdorfer Organist Axel Flierl gab vor zehn Jahren in Notre-Dame ein Konzert an der weltberühmten Orgel. Nun musste er den Brand miterleben.

01.08.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Notre Dame brennt. „Das ist ein schwarzer Tag für ganz Europa“, sagt Axel Flierl. Der Organist stammt aus Marktoberdorf. In Paris hat er mehr als ein Jahr studiert. Die Kirche Notre Dame ist ihm bestens vertraut: 2009 hat er dort ein Konzert gegeben. Vor 3500 Besuchern aus aller Welt. Seine früheren französischen Professoren hatten den Verantwortlichen in Notre Dame empfohlen, den deutschen Organisten einzuladen. Das Konzert wurde zu einem der bewegendsten Momente seines Lebens. „Für mich war das ein tiefes, prägendes Ereignis.“ Umso fassungsloser war der Musiker, als er am Montagabend die ersten Nachrichten aus Paris hörte. „Ich habe die Berichterstattung im Fernsehen verfolgt. Ich saß da mit Tränen im Herzen.“

