Mit Zweigen und bunten Eiern: So schön sind die Osterbrunnen in Ronsberg und Hopferbach geschmückt

Jahr für Jahr schmücken Ehrenamtliche im Ostallgäu Osterbrunnen. Dahinter steckt viel Arbeit. In Ronsberg und Hopferbach sind kleine Kunstwerke entstanden.

16.04.2022 | Stand: 04:00 Uhr

In vielen Ostallgäuer Gemeinden sorgen wieder Osterbrunnen für festliche Stimmung. Hinter den kunstvoll geschmückten Attraktionen stecken Freiwillige und Ehrenamtliche. Auch in Ronsberg und Hopferbach in Untrasried sind pünktlich zum Osterfest Brunnen geschmückt worden.

Der Dorfbrunnen auf dem Marktplatz in Ronsberg erstrahlt nun im österlichen Glanz. Blumengestecke und bunte Eier zieren die Ortsmitte. Traditionell erinnert die Form des Brunnens an eine Krone. Seit etlichen Jahren ist es in der Gemeinde Ronsberg eine feste Tradition, den sonst steingrauen Wasserspender in ein buntes Kunstwerk der erwachenden Natur und zum Zeichen des nahen Festes der Auferstehung Christi zu verwandeln. Der schön geschmückte Brunnen kann nun über mehrere Wochen bewundert werden.

Dorfbrunnen in Hopferbach leuchtet in bunten Farben zu Ostern

Auch in Hopferbach leuchtet der Dorfbrunnen in bunten Farben. Fleißigen Frauen haben ihn mit bemalten Ostereiern, Palmkätzchen und Tannenzweigen zu einem wunderschönen Osterbrunnen geschmückt. Ursprünglich stammt der Brauch, vor Ostern öffentliche Dorfbrunnen mit bemalten Ostereiern und anderen Verzierungen zu schmücken, aus der fränkischen Schweiz. Seit den 1980er-Jahren ist er auch in weiten Teilen von Süd-, Mittel- und Ostdeutschland verbreitet. Den ersten Osterbrunnen der Umgebung hatte die Gemeinde Lengenwang (wir berichteten). Seit 25 Jahren kümmert sich dort ein Team um die Tradition zum Osterfest. Viele Gemeinden im Landkreis Ostallgäu haben diesen Brauch übernommen.