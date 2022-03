Fast 400 Schüler der Mittelschule Marktoberdorf versammeln sich für ein Fotoprojekt und senden eine klare Botschaft: Frieden jetzt!

23.03.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Ein Bild sagt mehr als tausend Wort: Passend zu diesem Motto hat sich die Mittelschule Marktoberdorf eine symbolische Geste überlegt, um ein Zeichen für Frieden zu setzen. Auf Initiative der SMV haben sich fast 400 SchülerInnen der 7. bis 10. Klassen im Pausenhof versammelt, um ein Fotoprojekt mit einer eindeutigen Botschaft auf die Beine zu stellen. In Form eines riesigen Friedensymbols in Farben der ukrainischen Flagge setzten die Schülerinnen so ein klares Statement.

