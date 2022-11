Mittelschule als erste Marktoberdorfer Schule mit Glasfaser versorgt

Schnelle Leitung an der Mittelschule Marktoberdorf soll rasanten Datenabruf ermöglichen. Wann folgen die anderen Schulen im Marktoberdorfer Schulzentrum?

29.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Schülern und Lehrkräften der Mittelschule Marktoberdorf steht jetzt „blitzschnelles“ Internet für das digitale Lernen und Arbeiten, aber auch für Surfen, Streaming und Co. zur Verfügung. Darauf weist nun die Stadt Marktoberdorf in einer Pressemitteilung hin. Dank des Glasfaserausbaus habe die Mittelschule mit 1000 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit sowie 500 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit nicht nur schnelles, sondern auch zuverlässiges und stabiles Internet, heißt es in der Mitteilung. (Lesen Sie auch: Skater können in Marktoberdorf wieder große Sprünge wagen.)

Marktoberdorfer Bürgermeister spricht von entscheidendem Beitrag der Stadt

Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, der auch Vorsitzender des Mittelschulverbandes ist, freut sich über die Neuigkeit: „Schnelles Internet gehört heutzutage, neben guter technischer Ausstattung, zu den Grundvoraussetzungen für die Bildung. Dafür haben wir als Stadt jetzt einen entscheidenden Beitrag geleistet.“

Unter Federführung der Stadt Marktoberdorf werde nun das komplette Schulzentrum mit Glasfaser ausgestattet. Zuständig sei dabei der jeweilige Träger der Schule, initiiert und organisiert werde das Ganze vom Breitbandpaten der Stadt, Stefan Schmid. Im Fall der Mittelschule kostete der Ausbau knapp 32.000 Euro, etwa 25.500 Euro werden nach Auskunft der Stadt über das Förderprogramm für die „Herstellung von Glasfaseranschlüssen und WLAN-Installationen für öffentliche Schulen, Plankrankenhäuser und Rathäuser“ abgedeckt, den Rest trage der Mittelschulverband Marktoberdorf. (Lesen Sie auch: Polizei schließt Ermittlungen zu Graffiti-Drohungen an Realschule Marktoberdorf ab.)