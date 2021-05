Motorrad verursacht Unfall in Unterthingau: Fahrer flüchtet

Motorradfahrer war wohl auf der falschen Spur unterwegs und ein Autofahrer musste ausweichen. Was dann geschah.

15.05.2021 | Stand: 13:44 Uhr

Am Freitagmittag hat ein auf der falschen Spur fahrendes Motorrad in Unterthingau einen Unfall verursacht. Der Fahrer flüchtete. Ein 21-jähriger Autofahrer war nach Polizeiangaben auf der Kreisstraße zwischen Görisried und Unterthingau in Richtung Unterthingau unterwegs, als ihm nach seinen Angaben ein Motorradfahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Autofahrer musste mit seinem Fahrzeug ausweichen und touchierte dabei ein Verkehrszeichen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise zu dem Motorradfahrer erbittet die Polizei Markoberdorf unter Telefonnummer 08342/96040.

