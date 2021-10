Motorradkontrollen im mittleren Ostallgäu: Polizei „erwischt den falschen Tag“

Mit vier Fahrzeugen und fünf Beamten wollte die Polizei gezielt Biker auf zwei beliebten Ostallgäuer Motorradstrecken durchleuchten. Das Ergebnis? Fehlanzeige.

25.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Vier Fahrzeuge und fünf Beamte hat die Polizei am Samstagvormittag aufgeboten, um Motorradfahrer und andere Kraftfahrzeug-Fahrer am Wertstoff in Bidingen sowie auf der B16 in Heggen bei Steinbach zu kontrollieren. Gerade auf der beliebten Motorradstrecke zwischen Bernbach und Bidingen konnte die Polizei aber nur sehr wenige Verstöße feststellen – zumal an dem Vormittag nur wenige Motorradfahrer unterwegs waren.

Motorradfahrer halten sich zwischen Bernbach und Bidingen an die erlaubte Geschwindigkeit

„Da haben wir wohl den falschen Tag erwischt“, sagt Verkehrssicherheitsbeauftragter Rudolf Stiening von der Polizei Marktoberdorf mit Verweis auf das vormittags noch eher kühle, durchwachsene Wetter. Lediglich drei Verkehrsteilnehmer – aber kein einziger Motorradfahrer – fuhren in diesen Morgenstunden zu schnell. Bei den Motorradfahrern gab es auch sonst keine Verstöße.

Auf der B16 bei Steinbach wird ein Biker mit 127 km/h gemessen

Auf der B16 bei Steinbach verwarnte die Polizei auch nur zwei von elf kontrollierten Bikern. Sie hatten ihre Krafträder unerlaubt so verändert, dass die Polizei sie verwarnte. Verwarnung führten. Einen deutlichen Geschwindigkeitsverstoß gab es jedoch: „Der schnellste Motorradfahrer wurde mit 127 km/h gemessen“, berichtet Stiening.

Die Polizei verspricht: "Wir behalten diese Motorradstrecke im Auge!"

Er zieht dennoch eine positive Bilanz: Die Wertstoffbesucher in Bidingen hätten sehr honoriert, dass die Polizei dort – auch präventiv –eine Kontrollstelle einrichtete. „Und die Motorradfahrer wissen jetzt, dass wir diese kurvige Stelle im Auge haben“, sagte Stiening. Er kündigte an, an der Stelle wieder gezielt zu kontrollieren – an einem warmen Sonntag, wenn dort mehr los sei.