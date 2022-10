Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf will bei Essen "to go" und Lieferservices Müll reduzieren

Der Plan: ein einheitliches Pfandsystem für Essen "to go" in Marktoberdorf. Das Ziel: sehr viel Müll vermeiden.

06.10.2022 | Stand: 06:21 Uhr

Auch Corona hat das nochmal sehr deutlich gemacht: Es entsteht viel zu viel Müll bei Essen "to go" und bei Lieferservices. Das will das Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf jetzt so schnell wie möglich ändern bzw. zumindest eingrenzen. Zumal die Bundesregierung Gastronomen und Caterer ab 1. Januar 2023 ohnehin dazu verpflichten will, ihren Kunden auch Mehrwegbehälter für To-Go-Getränke und To-Go-Essen anzubieten. (Lesen Sie auch: Beim Stadtradeln 2022 radelt Marktoberdorf auf den ersten Platz in Bayern.)

Statt Einweg-Behältnissen Pfandsysteme für hochwertige Essensboxen

Das Bündnis hat nun ein Treffen der Marktoberdorfer Gastronomen mit der Stadt, vertreten durch Philipp Heidrich, initiiert, um verschiedene Pfandsysteme für hochwertige Essensboxen vorzustellen. Begleitet wurde das Treffen, das diese Woche im Rathaus stattfand, von Daniela Ziegler von der Dehoga (Fachverband für Hotelerie und Gastronomie). Mit ihr zusammen wurden verschiedene Pfandsysteme für Essen "to go" unter die Lupe genommen.

Für die Pfandpflicht, die ab Januar 2023 eingeführt wird, gibt es demnach verschiedenste Anbieter. Beleuchtet wurden die, die nach Meinung der Organisatoren die beste Qualität und die einfachste Handhabung aufweisen: Recircle, REBOWL, Relewo und Vytal.

Die Box kann in die Mikrowelle

Sinnvoll ist in jedem Fall: Bestellt der Kunde oder die Kundin "Essen to go" bzw. "Take-away", kann dieses in die Pfandbox gefüllt werden. Dort hält es auch eine Zeitlang warm - und zudem können alle Boxen in die Mikrowelle gegeben werden. Der Kunde hinterlässt Pfand und bekommt dies zurück, wenn er das Geschirr zurückbringt. (Lesen Sie auch: Lebensmittel vor der Tonne retten. "Fairteiler" in Marktoberdorf: Zugang ist nun barrierefrei.)

Dem Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf ist es wichtig, ein möglichst einheitliches System in der Stadt ztu haben. "So entsteht für den Verbraucher kein unnötiges Wirrwarr, und auch die Gastronomen können die Pfandboxen untereinander tauschen", erklärt Carmen Kugler. "Packen wir’s an und vermeiden auch hier unnötigen Müll!", fordern sie und Miriam Pfanzelt im Namen des Bündnisses.

