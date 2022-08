Mützen und Schals im Sommer stricken? Es gibt einen guten Grund, warum Frauen in Marktoberdorf das tun

Zweimal im Monat trifft sich eine Frauenrunde zum „Strick-Tag“ im Heimatmuseum von Marktoberdorf. Mit dem Gestrickten tun sie Gutes und helfen Kinderrn.

Bis zu einem Dutzend Frauen kommen jeden zweiten Montag im Monat zum Hartmannhaus, dem Marktoberdorfer Heimathaus. Während dort Franz Bockhart Hausmeisterarbeiten verrichtet, empfängt Gabriele Bittner die Frauen und versammelt sie bei schönem Wetter an einem langen Tisch im Schatten des Zacherl-Stadels im Garten. Warum hier mitten im Sommer warme Strickwaren gefertigt werden, soll gleich noch klar werden.

Mit Stricknadeln in Marktoberdorfer Garten

Ab 14.30 Uhr treffen sich die Frauen, mit Stricknadeln bewaffnet. Nur im Winter geht’s in das geheizte Hartmannhaus, jetzt im Sommer nehmen sie im Garten Platz. Sie stricken warme Handschuhe, Mützen, Socken und Schals, die sie an die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica spenden. Manches behalten sie auch selbst – so wie Bittner eine von ihr selbst gefertigte, gefilzte edle Handtasche.

„Es freut sich jede, wenn wieder der Tag da ist“, begründet Bittner die Begeisterung, seit nun schon zwei Jahren am Strick-Tag ins Hartmannhaus zu kommen. Schließlich sei das Motto „gesellig, Erfahrungen austauschen“. Während die Nadeln die Maschen erzeugen, gibt es vielfältigen Plausch. Teils mit der Nachbarin, teils über den Tisch hinweg. Männer beteiligen sich nicht, warum bleibt unklar.

Die Wolle beziehen die Frauen aus Marktoberdorf teils aus Spenden

Die Wolle bekommen sie teilweise gespendet, einiges kommt auch von der Strickgarne-Spezialfirma Lana Grossa. Bittner hat Kuchen und Kaffee mitgebracht. Diese Leckereien gehen auch während des Strickens. So vergeht der Nachmittag kurzweilig, und gegen fünf oder sechs Uhr löst sich die Tafel auf.

Aber nicht nur die hier Anwesenden spenden ihre Strickwaren an Humedica. Bis aus Ottobeuren und Kaufbeuren bringen Frauen Gestricktes zu Bittner. Und Humedica sammelt während des Jahres diese Spenden. Für die Aktion „Geschenke mit Herz“ kommt dann mit Blick auf die kalte Jahreszeit wärmendes Gestricktes in die Pakete.

Die Stricksachen gehen in die Ukraine oder in den Kosovo

Die werden dann um die Weihnachtszeit an arme Kinder in aller Welt verteilt. Sie gehen beispielsweise in die Ukraine, nach Albanien, Rumänien, Moldawien, Belarus. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Kosovo, aber auch afrikanische Länder sind Empfänger, wie die Pressesprecherin von Humedica, Julia Kittnar, auf Nachfrage erklärt.

