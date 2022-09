Musik, Tanz und Aktionen beim Festzelt in Marktoberdorf

Das Oberdorfer Festzelt feiert seine Premiere. Auf dem Platz am Modeon ist ein dreitägiges Programm geboten. Wer und was hinter dem Projekt steckt.

Die Verbindung zwischen Trachtenverein in Marktoberdorf und Feuerwehr ist traditionell eng geknüpft. Und als einige Mitglieder mal wieder zusammensaßen, hieß es: „Wir haben einen so schönen Festplatz, aber der wird viel zu selten genutzt.“ So oder ähnlich muss es gelaufen sein bei der Geburtsstunde einer Veranstaltung, die künftig regelmäßig stattfinden soll, am besten alle zwei Jahre: das Oberdorfer Festzelt am Modeon.

Nun soll es aber nicht irgendein mehrtägiges Zeltfest im Festzelt sein, sondern ein besonderes. Für alle Marktoberdorfer und darüber hinaus. Und dazu sind nicht nur Bands nötig, die abends für Stimmung sorgen. Nein, es geht auch darum, sich und seine Arbeit zu zeigen, für sich zu werben, zu beweisen, dass Trachtwesen viel mehr als nur Plattler, Mühlrad und Sternpolka ist und was die Feuerwehren an Interessantem für Kinder, Jugend und Erwachsene zu bieten hat. Dazu stellt die Feuerwehr einen Blaulichttag auf die Beine, an dem auch Polizei, Rotes Kreuz, Wasserwacht und Rettungsdienst beteiligt sind. All diese Ideen mündeten in ein Festwochenende, das von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. September, dauert.

Dabei ist das eigentlich schon der zweite Ausweichtermin, berichtet Corinna Barnsteiner von der Organisationsgruppe. Denn 2018 geplant, sollte das Fest bereits 2020 stattfinden. Doch es kam Corona. Also wurde es auf 2021 verschoben. Corona blieb und auch alle Einschränkungen hatten Bestand. Nun soll es aber wirklich stattfinden – zumal auch alle Band bei der Stange geblieben seien. Insofern musste eigentlich nichts umgeplant werden.

Quasi als Einladung wurde ein aufwendiger Film gedreht, der – zur Überraschung wohl aller Beteiligten – schon nach einem Nachmittag im Kasten war. Mit ihm werben die Wertachtaler und die Feuerwehr für ihr gemeinsames Projekt.

23. September Das Oberdorfer Festzelt startet mit einem Partyabend (20 Uhr) mit der Band Shark.

24. September Blaulichttag auf dem Festplatz mit allen Blaulichtorganisationen (10 bis 17 Uhr), es gibt Vorführungen, Kinderschminken, Fahrradparcours und Fahrsimulator. Am Abend ab 20 Uhr unterhalten die Brauhaus Musikanten und die Allgäu Feager das Publikum im Zelt, das über 2000 Personen fasst.

25. September Nach dem Festgottesdienst (9.30 Uhr) ist der Frühschoppen mit der Stadtkapelle Marktoberdorf. Dem folgt ab 14 Uhr ein Unterhaltungsnachmittag mit dem Trachtenverein Marktoberdorf, mit der Kemptener Tanzlmusi und der Musikkapelle Rieder.

Für Samstagabend empfehlen die Organisatoren für Gruppen ab zehn Personen eine Reservierung unter info@oberdorfer-festzelt.de

