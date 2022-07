Musikschule Marktoberdorf setzt Projekt "Musik mit Dir" fort: Jetzt anmelden

In Marktoberdorf findet wieder Unterricht für Menschen mit Beeinträchtigung statt. Anmeldungen bei der Musikschule sind bis 30. September möglich.

25.07.2022 | Stand: 11:59 Uhr

Das Projekt „Musik mit dir – Interaktives Musizieren mit Menschen mit Behinderung“ gibt es seit einem Jahr und ist ein gemeinsames Projekt der Offenen Behindertenarbeit des Bayerischen Roten Kreuzes Ostallgäu (BRK) und der Musikschulen Marktoberdorf und Füssen. Auch im kommenden Schuljahr wird der Unterricht fortgesetzt. Wer die Welt der Musik erkunden will, kann sich nun dafür anmelden.

Musiklehrern in Marktoberdorf ist das Projekt eine Herzensangelegenheit

18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bereits im vergangenen Jahr in Marktoberdorf und Füssen den Musikunterricht besucht und bei einem bunten und abwechslungsreichen Konzert das Gelernte vorgeführt. Inzwischen ist es für die Musiklehrer Irina Schleich und Julian Johannes eine Herzensangelegenheit, sodass sie auch im neuen Schuljahr den Unterricht fortführen. „Es soll Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bieten, die wunderbare Welt der Musik zu entdecken und so einen Ort der Begegnung zu erhalten“, berichtet Veronika Reimers von der Offenen Behindertenarbeit. Finanziell unterstützt wird das Projekt in Marktoberdorf von der Bürgerstiftung Ostallgäu.

Als Gruppe werden die Teilnehmer in die Musikwelt eingeführt. Sie sollen zusammen die Lust am Musizieren entdecken. „Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Teilnehmer musikalische Vorkenntnisse haben. Es reichen die Stimme, Mut und viel Freude, um die Welt der Musik zu entdecken“, sagt Musikschulleiter Robert Maul. Am Ende ist ein Vorspiel geplant.

Alle Infos zum Projekt "Musik mit Dir" in Marktoberdorf

Der Unterricht wird in den Räumen der Musikschule Marktoberdorf, Eberle-Kögl-Straße 11, angeboten. „Musik mit dir“ findet von September 2022 bis Juli 2023 statt, immer mittwochs. Es gibt zwei Gruppen um 17 und 18 Uhr. Die Höhe des Teilnehmer-Beitrages wird noch geklärt. Die Anmeldung gilt für das ganze Schuljahr und ist bis 30. September 2022 möglich. Anmeldung direkt bei der Musikschule Marktoberdorf unter der Nummer 08342-5755 oder im Internet. In den Sommerferien hat die Musikschule geschlossen.