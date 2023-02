Nach Aus für die legendären Faschingsbälle in Lengenwang: Hier steigt künftig der Minirockball

Die Faschingsbälle des „Goldenen Adlers“ in Lengenwang waren legendär. Nach 50 Jahren ist Schluss – aber die Kultveranstaltung soll weiterleben.

06.02.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Sein Großvater habe damals den Saal gebaut, in dem Besucherinnen und Besucher um die Wette getanzt haben, erinnert sich Osterried zurück. „1969 haben wir im April eröffnet, das heißt, der erste Faschingsball war dann im Jahr 1970.“ Zunächst war der Adler hauptsächlich Tanzlokal, zweimal in der Woche – am Samstag und Mittwoch – traf man sich dort zum Feiern. Warum gerade in der Mitte der Woche? Es habe in Kaufbeuren damals am Mittwoch eine ähnliche Veranstaltung gegeben, so etwas wollte man auch anbieten, erzählt der Wirt. Zudem seien unter der Woche die Bundeswehrsoldaten aus Füssen oft nach Lengenwang gekommen. In den 90ern wandelte sich der Gasthof mehr und mehr zu einem Speiselokal, denn die Nachfrage nach Tanzabenden sank. Die Faschingsbälle blieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.