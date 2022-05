Was der neue Marktoberdorfer Maibaum schon alles erlebt hat

Freude über den Maibaum ist groß.

02.05.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Es war der große Hunger nach einem Stück Normalität – gut, auch der nach Wurst, Steak, Kaffee und Kuchen –, der Hunderte von Zuschauern am Sonntag in Marktoberdorf zum Modeon lockte. Dort am Vorplatz wurde nach mehrjähriger Coronapause wieder ein Maibaum aufgestellt.

Wie viel Geschichte im neuen Marktoberdorfer Maibaum steckt

Es war wie vor der Pandemie. Sogar das Wetter. Der Himmel bedeckt, die Temperatur frisch. Trotzdem schreckte das kaum einen ab, zumal man sich im Modeon ebenso bei Speis und Trank aufwärmen konnte. Schon nach dem Kirchgang füllten sich draußen die Sitzbänke.

Mit traditionellen Tänzen unterhielt die Jugend des Trachtenvereins D' Wertachtaler die Besucher des Maibaumfestes.

Zum Frühschoppen wurden Groß und Klein Zeugen eines nicht alltäglichen Spektakels. Der Maibaum wurde hergerichtet. 33 Meter hoch und kerzengerade ist der Baum, dessen metallenen Figuren ein altes Fendt-Dieselross zum Modeon zog. Eine hölzerne Scheibe in der Nähe des Ständers zeigte: Das Exemplar wurde im Jahr 1911 im Wald gesetzt, überstand also zwei Weltkriege und viele Stürme unbeschadet. Bis jetzt, als Mitglieder des Trachtenvereins D’ Wertachtaler mit der Säge anrückten.

Junge Trachtler erhalten viel Applaus für ihre Tänze

Er ist in den nächsten Jahren ein prächtiges Zeugnis einer langen Tradition und einer bodenständigen Lebenskultur, die gerade jetzt den Alltag für ein paar Stunden vergessen lässt. Es wurde geratscht, gelacht und zu den Tänzen der jungen Trachtler oder den Klängen der Oberdorfer Blosar geklatscht. Einfach nur schön.

