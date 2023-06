"Bei neuen Geräuschen ist die Angst wieder da"

Vor knapp neun Monaten wütete in Sulzschneid ein Feuer auf zwei benachbarten Bauernhöfen. Die Spuren sind noch sichtbar. Warum dauert der Wiederaufbau so lange?

02.06.2023 | Stand: 23:30 Uhr

„Ich schlafe eher oberflächlich, habe weniger Tiefschlafphasen. Und wenn ich in der Nacht etwas anderes als die gewohnten Geräusche höre, ist die Angst wieder da.“ Das Großfeuer in Sulzschneid auf seinem und einem benachbarten Bauernhof im September vergangenen Jahres lässt Gerhard Schmid nicht los. Es ist ein Millionenschaden entstanden. So wie jüngst beim Feuer in Untrasried, wo zudem über 140 Rinder verendeten. In Sulzschneid sind die gröbsten Spuren des Brandes beseitigt. Mitten im Dorf klafft eine Lücke. Und dieser Anblick schmerze, sagt Schmid. Jeden Tag aufs Neue. Er möchte gern wieder aufbauen. Aber das zieht sich hin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.