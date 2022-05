Nach Hackerangriff auf Fendt: Seit Montagmorgen wird in Marktoberdorf wieder gearbeitet

Nach dem Hackerangriff auf Fendt haben Mitarbeiter der Frühschicht am Montag in Marktoberdorf die Arbeit wieder aufgenommen. Die Stimmung ist angespannt.

Nach dem gravierenden Hackerangriff vor eineinhalb Wochen hat der Landmaschinenhersteller AGCO/ Fendt am Montag in Marktoberdorf die Arbeit wieder aufgenommen. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmes steht noch aus. Aus Mitarbeiterkreisen heißt es allerdings, dass am Montag mit der Frühschicht die Produktion wieder aufgenommen wurde.

Der Mitarbeiterparkplatz vor dem Firmengelände ist etwa zu drei Vierteln belegt. Es werde derzeit noch nicht mit der vollen Belegschaft gearbeitet, heißt es. Die Stimmung unter den Mitarbeitern sei angespannt. "Man weiß eben noch nicht genau, ob alles funktioniert und läuft", sagt einer aus der Belegschaft.

Produktion in Marktobertdorf stand still

Wie berichtet wurde der gesamte US-Landtechnikkonzern AGCO - zu dem Fendt gehört - Opfer einer Hacker-Attacke. Der Angriff hatte weltweit Produktionsanlagen „beeinträchtigt“, wie der Konzern am Abend des 6. Mai mitteilte. Das Gros der 4000 Beschäftigten in Marktoberdorf konnte nicht arbeiten. Nach Informationen unserer Zeitung waren Fertigung und Montage geschlossen, auch die Verwaltung war teilweise lahmgelegt. Schon seit Donnerstagmittag, 5. Mai, wurden wegen der Schadsoftware-Attacke an dem Unternehmensstandort keine Traktoren und andere Landmaschinen mehr hergestellt (wir berichteten mehrfach). In normalen Zeiten werden dort mehr als 110 Schlepper pro Tag gefertigt.

