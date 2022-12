Nach Todes-Tsunami 2004: Diese Hilfsaktionen stellten Marktoberdorfer auf die Beine

Innerhalb weniger Tage hatten allein die Feuerwehren im Ostallgäu 62.000 Euro für die Tsunami-Opfer gesammelt. Auch die Musiker schlossen sich zusammen.

21.12.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Die Tsunami-Katastrophe von 2004 in Südasien hat auch in Marktoberdorf und den umliegenden Gemeinden eine übergroße Hilfsbereitschaft ausgelöst. Die Feuerwehren im Ostallgäu schlossen sich zusammen, die Initiative „Oberdorf hilft“ entstand. Am Ende waren in kurzer Zeit über 80.000 Euro zusammengekommen.

Der damalige Stadtkommandant Konrad Ott war erschüttert von dem, was er im Fernsehen sah und in den Radionachrichten hörte. „Da muss man doch was tun“, sagte er. Nach Anrufen beim früheren Marktoberdorfer Bürgermeister Werner Himmer und beim seinerzeitigen Kreisbrandrat Martin Schafnitzel war die Aktion in trockenen Tüchern. Von der Stadt erging eine offizielle Bitte zu spenden. Feuerwehrleute aus den 100 Wehren im Landkreis zogen im Ostallgäu von Haus zu Haus. Auch die Feuerwehrverbände des Bezirks und des Kreises spendeten.

Neujahrskonzert für die Tsunami-Opfer

Ebenso stand das Neujahrskonzert der Stadtkapelle und des Jugendblasorchesters Marktoberdorf ganz im Zeichen der Spendensammlung. Nach wenigen Tagen waren 62.000 Euro zusammen.

Das Geld erhielt die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica für ihr Projekt „1000 Häuser, 1000 Boote“, denn es waren in der Hauptsache ohnehin schon arme Fischerfamilien, die von der Katastrophe betroffen waren.

Geoffrey Cheeseman initiierte "Oberdorf hilft"

„Oberdorf hilft“ war wiederum eine Aktion, die auf der Idee von Geoffrey Cheeseman fußte. Der inzwischen gestorbene stellvertretende Direktor der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf besann sich dabei auf den guten Ruf der Stadt als „Musikstadt“ und scharte Kapellen und Bands um sich für ein großes Benefizkonzert. In dem aus Marktoberdorf stammenden Ehepaar Rietzler fand Cheeseman Ansprechpartner im ebenfalls vom Tsunami betroffenen Thailand, die die Spende weiter vermitteln konnten. So wurden unter anderem Fischer und andere betroffene Personen vom Geld unterstützt und Häuser gebaut.

Spenden flossen auch durch kleinere Benefizaktionen etwa von Schulen, Kindergärten, weitere Musikern, Hilfsorganisationen, Fitnesszentren, Sportvereinen und etlichen mehr.

