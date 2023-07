Nach Zirkus-Unglück: Bürgerstiftung Biessenhofen richtet Spendenkonto ein

Zwei Schwerverletzte und ein zerstörtes Zelt in Biessenhofen nach dem Sturm - der Zirkus Brumbach steht vor dem Nichts. Die Bürgerstiftung will helfen.

13.07.2023 | Stand: 15:38 Uhr

Innerhalb weniger Stunden ist die Existenzgrundlage des Zirkus Brumbach bei Biessenhofen zerstört worden. Wie berichtet, hat das schwere Unwetter in der Nacht auf Mittwoch das Zirkuszelt der Schausteller zum Einstürzen gebracht. Zwei Frauen wurden dabei schwer verletzt. „Wir stehen vor dem Nichts“, sagte Zirkus-Chefin Marion Brumbach. Den Schaden bezifferte sie auf etwa 50.000 Euro.

Hier kann für den Zirkus Brumbach gespendet werden

Da der Zirkus nun nicht mehr auftreten kann, möchte die Bürgerstiftung Biessenhofen helfen. Sie hat ein Spendenkonto für die Zirkusfamilie Brumbach eingerichtet. „Bei uns ist es in der Satzung verankert, dass wir Menschen helfen, die unschuldig in Not geraten sind“, sagt Vorsitzender Johann Leonhart. „Wir haben deshalb ein Spendenkonto eingerichtet, dessen Einkünfte vollständig an den Zirkus Brumbach gehen.“ Wer spendet, bekommt eine Spendenquittung. Es reiche, im Verwendungszweck „Spende Zirkus Brumbach“ anzugeben, sagt Leonhart.

Die IBAN des Spendenkontos für den Zirkus Brumbach lautet: DE11 7209 0000 0008 3071 48.