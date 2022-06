So soll der neue Nahversorger mit Lebensmitteln in Bidingen aussehen

Pläne für einen Lebensmittelmarkt in Bindingen gibt es seit vielen Jahren. Nun sind sie konkret. Was alles zum Projekt der Raiffeisenbank gehört.

07.06.2022 | Stand: 11:53 Uhr

„Wer gut plant, hat weniger Sorgen“: Dieser Satz könnte fast zutreffen auf den Bauantrag der Raiffeisenbank Bidingen für den Bau eines Nahversorgermarktes. Dieser wurde nun in der Sitzung des Bidinger Gemeinderates im Rathaus vorgestellt.

Die Pläne für den Lebensmittelmarkt stoßen auf großes Interesse

Es ist nicht einmal ein halbes Jahr her, als Gemeinderat und Bürgermeister Franz Martin bei der Sitzung in der örtlichen Turnhalle Bidingen das Thema „Lebensmittelversorgung in Bidingen“ wieder aufgriffen. Die Halle fasste damals kaum alle Besucher. An jenem Abend war auch auf die lange Vorgeschichte eingegangen worden, denn das Thema beschäftigt die Bidinger samt Gemeinderat schon seit vielen Jahren. Viele winkten ab, ein Markt schien ihnen zu unrentabel. Im November 2020 kam Bewegung in die Sache, als die Raiffeisenbank Bidingen schriftlich wegen des Verkaufs eines Grundstücks nachfragte.

So groß wird der Markt in Bidingen

Nun scheint der Plan ausgeklügelt und gut genug festgeschrieben zu sein, um auch die letzten Zweifler zu überzeugen. Der Baukörper an der Ecke Laichweg/Bernbacher Straße soll um 90 Grad gedreht werden, um das Optimale aus dem Grundstück herauszuholen: ein Nahversorger-Markt mit Bäckerei und Metzgerei auf rund 740 Quadratmetern Verkaufsfläche, mit 35 Parkplätzen mit Entwässerungssystem, Behindertenparkplätzen, Ladestation für E-Bikes, Tische für draußen und vieles mehr. Projektleiter Manfred Burkhart geriet fast ins Schwärmen bei der Vorstellung der Pläne.

Doch zuvor gab es einige Hürden zu nehmen, über zwei Befreiungsanträge musste der Gemeinderat entscheiden: die Befreiung der Überbauung an der Baugrenze und die Befreiung vom Verbot der Aufständerung von Fotovoltaikanlagen. Nach einigen wenigen Fragen nach Kassen, Zugang zu Bäckerei und Metzgerei, Bedientheken, Zu- und Abfahrten, Liefermöglichkeit, Fuß- und Radweg sowie der vergleichsweise minimalen Aufständerung der PV-Anlage erteilte das Gremium das gemeindliche Einvernehmen. Der anschließende Beschluss für den Bauantrag erfolgte dann einstimmig.

Was bisher geschehen ist:

November 2020 schriftliche Anfrage der Raiffeisenbank Bidingen für einen Grundstückskauf am Laichweg/Ecke Bernbacher Straße, östlich des Wertstoffhofes

Im Januar 2021 erfolgte die Reservierung des Grundstückes (2700 Quadratmeter) und man suchte nach Möglichkeiten, im geplanten Gebäude (Gewerbegebiet) Wohnungen zu realisieren.

Im März/April 2021 kam es zu ersten Kontakten mit einem eventuellen Betreiber und es erfolgte ein Treffen mit dem Investor und dem Betreiber

Im April/Mai 2021 gab es Gespräche im Gemeinderat über Standort, Größe des Gebäudes, Parkplatz, eine eventuelle Folgenutzung und über die momentane bestehende Nahversorgung im Ort bezüglich Bäckerei, Metzgerei, Obst und Gemüse

Ende Mai 2021 lehte der Gemeinderat den Antrag für einen Getränkemarkt sowie eine Tankstelle mehrheitlich ab. Stattdessen stimmte die Ratsmehrheit für eine zeitliche Verschiebung, um die Situation mit der damaligen Bäckerei abzuwarten

Im November 2021 informierte der Bürgermeister nochmals über den Plan des Investors, über den Anbieter Rewe (Nahkauf) und über die Zeitschiene (Baubeginn Ende 2022/Anfang 2023, Fertigstellung Herbst 2023)

Neuer Supermarkt: Was auf einer Doppelgarage geplant ist

Einen weiteren einstimmigen Entscheid gab es beim Bauantrag für eine Neuüberbauung einer Doppelgarage mit Einbau einer zweiten Wohnung.

Bei der Information über den Tiefbau zeigte Martin einige Bilder von der Weiler Steige und vom Baugebiet Wiesenweg. Die Asphaltarbeiten seien an beiden Straßenbauten fertiggestellt, bei der Weiler Steige gebe es noch zusätzliche Änderungen, sagte er. Von der Gemeinde- zur Kreisstraße wurden sogenannte Einzeiler als Abgrenzung zwischen Bordstein und Straßenfläche eingesetzt, die höheren Kosten gehen aber nicht an die Gemeinde. Mit Hilfe einigen Umbauten soll dort auch das abfließende Wasser besser reguliert werden.

Damit der Gemeinde Bidingen kein Geld verloren geht

Weil es in jüngster Zeit einige Störungen an der PV-Anlage an der Turnhalle gegeben hat, soll dort ein Störungsmelder eingebaut werden. Der Preis für die Anlagenüberwachung und für die Wechselrichter beträgt laut Angebot 900 Euro. Das Gremium möchte an der größten Anlage der Gemeinde eine zeitnahe Störungsmeldung, um sofort aktiv werden zu können. „Es ist sonst viel Geld, was verloren geht“, lautete die Meinung des gesamten Gemeinderates, der einstimmig für den Kauf stimmte.

