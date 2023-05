Warum sich Fußballnationalspielerin Giulia Gwinn in Marktoberdorf behandeln lässt

Nach ihrem Kreuzbandriss sucht Fußballprofi Giulia Gwinn (FC Bayern) auch in Marktoberdorf Rat. Wer die Nationalspielerin dorthin lotste und wer sie behandelt.

29.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Ihr großes Ziel sei nach wie vor die Teilnahme an der Fußball-WM, sagte Giulia Gwinn, dieser Tage in einem Interview mit dem BR. Das ist sehr ehrgeizig, denn die Weltmeisterschaft in Australien beginnt bereits am 20. Juli. Doch die Nationalspielerin vom FC Bayern München ist nach ihrem Kreuzbandriss zuversichtlich. Dazu, dass es mit ihrer Genesung gut voran geht, trägt auch Martin Ammersinn aus Wald dabei. Ihm und seinem Wissen vertraute die lauf- und spielstarke Außenverteidigerin im Rehabilitations- und Aufbautraining und besuchte ihn in Marktoberdorf.

