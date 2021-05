Neubaugebiet "Hinterm Schloss" in Marktoberdorf: Minihäuser schon jetzt heiß begehrt

Der Marktoberdorfer Stadtrat hat den Vorentwurf für das Neubaugebiet "Hinterm Schloss" gebilligt. Wie begehrt das Baugebiet bei Familien jetzt schon ist.

Es geht auf die nächste Etappe auf dem Weg zum Neubaugebiet „Hinterm Schloss“ in Marktoberdorf. Auf einer Fläche von 2,6 Hektar nahe dem Friedhof soll bezahlbarer Lebensraum vor allem für Familien entstehen. Das Interesse daran ist schon jetzt groß, obwohl bis zur Umsetzung noch geraume Zeit vergehen kann.

Der Stadtrat Marktoberdorf folgte mit klarer Mehrheit der Empfehlung des Bauausschusses, den Vorentwurf weiter zu verfolgen und die Stellungnahmen der Bevölkerung und der Träger öffentlicher Belange einzuholen. Der Vorschlag des Architekten Martin Hofmann vom Irseer Planungsbüro Hofmann & Dietz sieht eine bunte Mischung aus Mehrfamilien-, Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäusern bis hin zu Tiny Houses, den Minihäusern, vor (wir berichteten ausführlich über das Thema).

Grundeigentümer: "Allein für Minihäuser könnten wir schon 20 Grundstücke verkaufen."

Begehrt sind die Flächen schon jetzt, obwohl sich das Projekt erst im Anfangsstadium befindet. Wolfgang Hannig (SPD), der im Auftrag der Stadt an den Verhandlungen beteiligt war, berichtete von Gesprächen mit den Grundeigentümern. Ihnen zufolge könnten sie allein schon 20 Grundstücke für Minihäuser verkaufen.

Die Erschließung dieser Grundstücke erfolge wie bei jedem anderen Grundstück auch, sagte Marion Schmidt, Leiterin der Hochbauabteilung in der Stadtverwaltung, auf Nachfrage von Dr. Andrea Weinhart (Freie Wähler). Sie wollte ebenfalls wissen, ob aus den Minihäusern später eine Art Ferienhaussiedlung entstehen könnte. Schmidt verneinte das.

Bürgermeister: Schießbetrieb der Marktoberdorfer Feuerschützen darf nicht eingeschränkt werden

Aufmerksam verfolgten einige Vertreter der Feuerschützen-Gesellschaft Marktoberdorf die Sitzung. An sie und an die Stadträte gewandt sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell: „Wir müssen schauen, dass die Schützen ihr Vereinsleben und ihr Schießen auch in den nächsten Jahrzehnten unberührt fortsetzen können.“

Ein Schallschutzgutachten hatte bereits ausgeschlossen, dass ihr Schießbetrieb durch das Neubaugebiet eingeschränkt werden könnte.