Welche Ziele sich die SPD Marktoberdorf für die nächsten Jahre gesetzt hat

Von einer gleichberechtigten Doppelspitze wird der SPD-Ortsverein Marktoberdorf in den nächsten Jahren geführt. Neben dem 45-jährigen Großhandelskaufmann Herbert Kelz, der als Vorsitzender bestätigt wurde, ist es Josephine Berger.

Die 30-jährige Archivarin ist auch Bildungsbeauftragte in der SPD Ostallgäu. Sie schätzt nach eigenem Bekunden im Ortsverein insbesondere den regen Austausch unter den Mitgliedern, die gelebte gesellschaftliche Verantwortung und die Möglichkeit, die politische Arbeit vor Ort mitzugestalten. Als Tochter einer Arbeiterfamilie liegen Berger, Mutter eines Kleinkindes, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit am Herzen.

Katrin Adelhelm, die von 2020 bis 2022 mit Kelz die Doppelspitze bildete, trat nicht mehr an. Sie wechselte in den von neun auf vier Personen reduzierten Beirat und ist Mitgliederbeauftragte. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Hannah Fischer, frisch gekürte Landtagskandidatin. Ehrenvorsitzende Jutta Jandl begleitet den Vorstand mit ihrer politischen Erfahrung. Mit einer engen Verzahnung zwischen dem Ortsverein und den Mandatsträgern will der Vorstand auf eine konstruktive Zusammenarbeit und einen intensiven Austausch setzen, um die Politik in Marktoberdorf weiterhin aktiv mitzugestalten und inhaltlich sozial zu prägen.

Den Wahlen vorausgegangen war eine Rückschau auf die vergangenen zwei Jahre. Adelhelm und Kelz blickten dabei auf die Herausforderungen zurück, vor denen die Ortsvereinsarbeit pandemiebedingt stand. Dennoch sei es durch diverse Veranstaltungen gelungen, den Ortsverein aktiv durch diese schwierige Zeit zu führen. Dabei blieben einige Veranstaltungen besonders in Erinnerung. Dazu zählte die Stadtführung mit den Heimatscouts, einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die im inklusiven, offenen Ganztagsangebot der Don-Bosco-Schule einen „Kinder-Kultur-Führer“ erarbeitet haben. Oder die Führung durch die Ausstellung „900 Jahre Sulzschneid“, die beeindruckend die Geschichte des Ortsteils darstellte und aufzeigte, wie diese durch die Personen vor Ort und deren politisches, privates, soziales und ehrenamtliches Engagement gestaltet wurde.

Auch die Arbeit zur Bundestagswahl 2021 sowie die Klausur im April 2022 stärkten die Vereinsarbeit. Als Ergebnis dieser Klausur initiierte der Vorstand einige Stammtische für Mitglieder und Nicht-Mitglieder, die auf großes Interesse stießen und auch künftig angeboten werden.

Der neue Vorstand blickt laut Pressemitteilung mit viel Engagement und Vorfreude auf die Aufgaben der nächsten zwei Jahre. Als großes Ziel gelte es, ein gutes Ergebnis bei der Landtagswahl 2023 für die Partei und Spitzenkandidatin Hannah Fischer zu erreichen. Die sozialdemokratischen Grundwerte, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sehen die Mitglieder des Vorstandes als unverzichtbare Grundlage an, derzeitige wie auch künftige Herausforderungen sozial nachhaltig zu bewältigen.

