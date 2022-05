Neue Erkenntnisse in der Forschung: So lebten die Alemannen wirklich

Im Stadtmuseum Marktoberdorf dreht sich alles um den spektakulären Gräberfund vor 60 Jahren. Aus den Fundstücken lässt sich eine Menge lesen.

15.05.2022 | Stand: 18:27 Uhr

Es war der 7. Oktober 1960, als ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten in Marktoberdorf Knochenteile fand. Ein Sensationsfund. Bis Anfang Mai 1962 legten Archäologen ein alemannisches Gräberfeld aus dem sechsten oder siebten Jahrhundert frei. Das Interesse in der Bevölkerung war riesig. Zahlreiche Schaulustige pilgerten jeden Tag zu der Ausgrabungsstätte. Viele Marktoberdorfer gruben sogar selbst mit. Erinnerungen an den Fund, der auch heute noch in der Forschung eine wichtige Rolle spielt, werden am Sonntag beim Internationalen Museumstag in Marktoberdorf wach. Das Team des Stadtmuseums rund um Josephine Berger nahm den Tag zu Anlass, um neue Forschungsergebnisse zu den Alemannen in den Fokus zu rücken.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.