Weshalb sich eine neue Stadtführung ausgerechnet um den Ettwieser Weiher dreht

Als der "krumme Ziegler" bietet Andrea Guggenmos eine neue Stadtführung an. Diesmal geht es um Bachmuscheln und Bauernkrieg. Was sie darüber erzählen will.

20.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Brauner Mantel, breitkrempiger Schlapphut, großer Rucksack, buntes Ledercape und hölzerne, spitz zulaufende, mit Eisenspitzen bewehrte Heugabel ihres Großvaters: Mehr braucht Andrea Guggenmos nicht, um in eine völlig andere Rolle zu schlüpfen. Diesmal ist es der „krumme Ziegler“, als der sie bei einer neuen Führung ein Stück Marktoberdorfer Heimatgeschichte näherbringen will. Es geht um Ettwiesen und seine Bürger, es geht um den Bauernaufstand vor 500 Jahren und es geht ein bisschen um die Bachmuschel. Darüber, wie sich alles verbinden lässt, brauchte sie nicht lange nachzudenken. Ihr Kopf ist übervoll mit Ideen gefüllt.

