Schaufensterbummel durch Marktoberdorf: Neustart vor dem Weihnachtsgeschäft

Ein Uhren- und Schmuckgeschäft, ein Quad-Verleih, ein Bestatter und der Weltladen: Diese Neuerungen gibt es im Geschäftsleben in Marktoberdorf.

18.09.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Welches Geschäft oder welches Lokal in Marktoberdorf macht neu auf, baut um, erweitert das Sortiment, wechselt den Inhaber oder Betreiber oder sperrt zu? Darum geht es in unserer beliebten Serie "Schaufensterbummel".

Neuer Uhren- und Schmuck-Fachhandel im Oberdorfer Forum

Los geht der Stadtrundgang diesmal im Oberdorfer Forum. Die Mitron Watch GmbH aus Legau hat sich in die seit Jahren leer stehenden, 206 Quadratmeter großen Räume unter dem Fitnessstudio eingemietet, die zuvor ein Reisebüro bzw. Sonnenstudio beherbergten. Mitte bis Ende Oktober will der Fachhandel für Uhren und Schmuck eröffnen.

„Wir freuen uns nicht nur darüber, dass wir damit Leerstand beseitigen, sondern auch, dass ein Unternehmen aus der Region der neue Nutzer sein wird“, sagt Gebäudeeigentümer Alexander Neißendorfer (Morris Immobilien). Der Mietvertrag sei schon abgeschlossen, nun stehe aber noch ein „erheblicher Innenausbau“ an.

Unter das Fitnessstudio „Hello fit“ im Oberdorfer Forum zieht im Oktober mit Mitron ein Uhren- und Schmuckgeschäft ein, direkt neben den Bestattungsdienst Marktoberdorf. Bild: Heiko Wolf

Martin Heinle ist Geschäftsführer des seit 1982 bestehenden Firma Mitron, die seit 1988 selbst Armbanduhren herstellt und andere Einzelhändler damit ebenso beliefert wie Privatkunden. „In Marktoberdorf wollen wir ein weiteres Einzelhandelsgeschäft mit vier Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen eröffnen. Eine haben wir schon gefunden“, sagt er. (Lesen Sie auch den vergangenen Schaufensterbummel durch Marktoberdorf: Was ist neu in Marktoberdorf? Ein Schaufensterbummel)

Neben Mitron-Uhren verkaufe man Uhren anderer gängiger Marken – auch Wanduhren und Wecker, berichtet Heinle, der das Familienunternehmen seit 2007 leitet. Hinzu kommen Schmuck und Trauringe und Reparaturen. „Es ist gut, dass wir so rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft eröffnen. Da können wir uns vorher noch in Marktoberdorf einleben“, sagt Heinle. Mit dem Juwelier Hansen und dem Uhrencafé trifft er in der Stadt auf mehrere Mitbewerber.

Umzug des Bestattungdiensts Marktoberdorf reibungslos verlaufen

Lesen Sie auch

Was ist neu in Marktoberdorf? Ein Schaufensterbummel Geschäftsleben

Mitbewerber in der Stadt hat auch der Bestattungsdienst Marktoberdorf, der nach dem Auszug bei Möbel Herbein am 1. September seine neue Filiale in den 91 Quadratmeter großen Nachbarräumen von Mitron im Forum bezogen hat – obwohl von außen noch wenig darauf hindeutet. „Das kommt noch“, kündigt Pressesprecher Hans Falk an. Der Einzug sei unproblematisch verlaufen. „Letztlich sind wir ja nur ein paar Häuser weitergezogen.“

Der Bestattungsdienst gehört seit Juli 2021 zur Firma mymoria, die bundesweit 200 Mitarbeiter hat. Carolin Engstler leitet das Marktoberdorfer Büro. Vor Ort ist Kundenberaterin Cornelia Olf mit sieben weiteren Bestattungsbegleitern tätig. Besonderer Service ist nach Firmenangaben, dass Angehörige Bestattungen komplett online planen können.

Der Bestattungsdienst Marktoberdorf hat am 1. September seine neuen Räume bezogen. Bild: Cornelia Olf

Der Weltladen in Marktoberdorf sucht händeringend Mitarbeiter

Wir verlassen das Oberdorfer Forum und steuern die Fußgängerzone an. Wie zu hören ist, sucht der Weltladen dringend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Als wir 2012 vom Pfarrheim in die Georg-Fischer-Straße umgezogen sind, hatten wir 40 Mitarbeiter. Aktuell sind es keine 20 mehr“, sagt Alex Wayandt, der den Laden als Vorstand mit Claudia Schmölz und Elisabeth Schleburg führt. Dabei sei das Übernehmen von Ladendiensten zeitlich so flexibel „wie in kaum einem anderen Ehrenamt möglich“.

Die Mitarbeiterzahl des Weltladens in Marktoberdorf ist aktuell von 40 auf unter 20 geschrumpft. Bild: Kilian Mayrhans

Es gebe zwar vier Stunden-Schichten (10 bis 14 und 14 bis 18 Uhr). „Aber uns ist auch schon mit Kräften geholfen, die nur zwei Stunden am Stück Zeit haben“, sagt Wayandt. „Wir finden dann schon Leute, die den Rest der Schicht übernehmen.“ Dienste können außerdem auch kurzfristig getauscht werden. Aktuell werde aber das Kernteam über Gebühr beansprucht. Denn je weniger Mitarbeiter zur Verfügung stünden, um so öfter müssten der oder die Einzelne ran. Und das stelle viele vor Probleme. „Sie machen es gern, aber einige sind halt beruflich, familiär und ehrenamtlich noch anderweitig engagiert.“ So wie Wayandt selbst. Hinzu komme, dass es mit dem Ladendienst alleine ja nicht getan sei, sagt der Marktoberdorfer, der pro Jahr auch zehn bis 15 Schulklassen durch den Weltladen führt.

Der 2004 gegründete Weltladen handelt mit Lebensmitteln, Waren des täglichen Gebrauchs (Kosmetik, Kerzen) sowie Kunsthandwerk (Holz, Keramik, Schmuck, kleine Möbel). Alle Artikel wurden fair gehandelt und stammen vorwiegend aus Entwicklungs- und Schwellenländern in Afrika, Asien und Südamerika.

Wer im Weltladen Marktoberdorf mitarbeiten will, kann sich zum Beispiel per E-Mail an info@weltladen-marktoberdorf.de melden.

In Marktoberdorf werden nun Quads verleiht

Über ein kleines Gässchen gelangen wir in die Salzstraße. Dort ist seit Sommer ein weiterer Ladenleerstand Geschichte. Das Unternehmen AllgäuBuggy hat sich dort gegründet. Die Betreiber, ein jüngeres Pärchen, haben sich auf das Verleihen von 20 PS starken Quads spezialisiert.

Einen neuen Quad- und Buggyverleih gibt es außerdem ab sofort in Marktoberdorf. Bild: Heiko Wolf

Lesen Sie auch: Marktoberdorfer Tennishalle verkauft: Das Tauziehen ist damit (fast) zu Ende