So halten es die Grünen im Ostallgäu mit der Zuweisung von Flüchtlingen

Der Ostallgäuer Kreisverband der Grünen wählt Sabine Grünewald-Hilken an die Spitze. Die hat sie mit Günter Räder inne. Welche Ziele sie für ihre Arbeit hat.

30.11.2023 | Stand: 10:43 Uhr

Der Kreisverband Ostallgäu von Bündnis 90/Die Grünen hat seinen Vorstand neu gewählt. Kreissprecherin Chrissi Myrtsidou-Jung trat nicht mehr zur Wahl an, da sie sich nun als Beauftragte für Vielfalt im Bezirksvorstand der Grünen Schwaben einbringt. Ihre Nachfolgerin ist Sabine Grünewald-Hilken, die nun mit Kreissprecher Günter Räder in der Doppelspitze die Ostallgäuer Grünen führt, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Bei der Versammlung waren auch der neue Betreungsabgeordnete aus dem Landtag, Cemal Bozoglu, und die Europakandidatin Andrea Wörle anwesend.

Neue Vorsitzende kommt aus Buchloe und hat nun zwei Spitzenpositionen

Der nun fünfköpfige Kreisvorstand will die Parteistrukturen verbessern, Mitglieder hinzugewinnen und die Mitgliederbetreuung ausbauen. Neben der Europawahl 2024 mit der aussichtsreichen Kandidatin Andrea Wörle aus dem Ostallgäu sollen auch die Bundestagswahl und Kommunalwahlen in den kommenden Jahren vorbereitet werden.

„Jedes neue Mitglied ist wichtig und kann uns eine Hilfe im nächsten Wahlkampf werden und unsere Präsenz vor Ort verbessern. Wir Grüne müssen zeigen: Mit uns kann man reden, wir hören zu. Wir stellen uns der Diskussion und stehen ein für die Demokratie“, so Sabine Grünewald-Hilken. Die bisherige Beisitzerin arbeitet beruflich als Bereichsleitung Forschung und Lehre in einem ambulanten Kinderhospiz in München. Im Buchloer Grünen-Vorstand wechselte sie kürzlich ebenfalls aus dem Beisitz auf den Posten der Sprecherin.

Der neue Kreisvorstand der Grünen: (von links): Schriftführerin Heidi Wenzel, Europakandidatin Andie Woerle, Vorstandssprecherin Sabine Grünewald-Hilken, Vorstands- und Kreistagsfraktionssprecher Dr. Günter Räder, Landtagsabgeordneter Cemal Bozoglu, Kreiskassier Thomas Graumann, Vorstandsbeisitzerin und Kreisrätin Gerti Kustermann Bild: Nathan Lüders

Als weitere Mitglieder des Kreisvorstands sind Heidi Wenzler aus Pfronten als Schriftführerin, Thomas Graumann aus Lechbruck als Kassier und Kreisrätin Gerti Kustermann aus Marktoberdorf als Beisitzerin wiedergewählt worden. Damit sind alle Ortsverbände im Kreisvorstand vertreten.

Dieses Thema steht bei der Versammlung der Grünen im Vordergrund

Bei der politischen Aussprache stand vor allem die Migrationsdebatte im Vordergrund. Im Landkreis werden die Quoten erfüllt, aber die Suche nach geeigneten Unterkünften gestaltet sich immer schwieriger, wie auch Günter Räder als Fraktionssprecher aus dem Kreistag berichtete. Er unterstützt ausdrücklich die Bemühungen von Landrätin Maria Rita Zinnecker, die Asylbewerberinnen und Asylbewerbern im gesamten Landkreis unterzubringen. „Kreiseigene Flächen müssen natürlich belegt werden, wenn Kommunen keine anderen Möglichkeiten anbieten“, so Räder.

Worüber die Mitglieder klagen

Manche Mitglieder beklagten, das Thema sei zu wenig oder zu spät in der Partei diskutiert worden. Im Wahlkampf sei man wegen teils heftiger Anfeindungen gegen die Grünen kaum dazu gekommen, eigene Themen zu setzen und die Inhalte des Partei-Programms zu diskutieren. Die Erfolge der Bundesregierung beim Ausbau erneuerbarer Energien und in der Bewältigung der Corona- und Ukrainekrise konnten kaum thematisiert werden.

