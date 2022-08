Als Komparsin beim neuen Eberhofer-Krimi dabei: So liefen die Dreharbeiten zu "Guglhupfgeschwader"

Christine Fremmer war als Komparsin bei den Dreharbeiten zum neuen Eberhofer-Krimi dabei. Ein Schauspieler war hinter den Kulissen besonders nett, verrät sie.

17.08.2022 | Stand: 18:24 Uhr

Es ist alles gerichtet für das Dienstjubiläum: Die Blaskapelle spielt, der Bürgermeister steht bereit, die Gäste haben Platz genommen. Doch einer fehlt: der Jubilar selbst, Franz Eberhofer – auch bekannt als Kult-Polizist aus der beliebten Krimireihe. Auf dem Marktplatz sitzt an diesem Tag Christine Fremmer im Publikum. Von ihrem Platz aus verfolgt sie die Dreharbeiten in dem kleinen fiktiven Ort Niederkaltenkirchen. Als Komparsin ist Christine Fremmer ganz nah dran am „Guglhupfgeschwader“. So lautet der Titel zum neuen Eberhofer-Krimi, der gerade im Kino läuft. Christine Fremmer hat ihn sich vor einigen Tagen angeschaut – und dabei eine Überraschung erlebt. Doch zunächst zurück zum Anfang der Geschichte.

