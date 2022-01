Der neue Kindergarten in Marktoberdorf hat seinen Betrieb aufgenommen. Wie das Haus der Umwelt nützen soll. Außerdem birgt es ein tonnenschweres Rätsel.

Großes Rätselraten beim Bau des neuen Kindergartens an der Saliterstraße in Marktoberdorf: Was befindet sich auf dem Gelände? Die Stadtverwaltung vermutet, es könnte sich um ein Wasserreservoir handeln. Aber von wann und für wen? Die massive Betonabdeckung wurde abgetragen, der im Laufe der Jahre vermüllte Baukörper ausgeräumt, mit Kies gefüllt und dann in den Garten integriert.