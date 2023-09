Im neuen Baugebiet Hinterm Schloss ist nicht alles erlaubt was gefällt

Der Stadtrat geht mehrheitlich den nächsten Schritt in Richtung Baugebiet Hinterm Schloss. Was Bauwerber beachten müssen und was Fendt auf dem Werksgelände plant.

19.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wohnraum ist knapp. Deshalb beeilt sich der Marktoberdorfer Stadtrat, ein weiteres Baugebiet auf den Weg zu bringen: Es entsteht an der Straße Hinterm Schloss. In der jüngsten Sitzung behandelte er die Stellungnahmen, die Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit zum Bebauungsplan abgegeben haben. Weil der Stadtrat einige wenige Punkte geändert hat, ist eine weitere Auslegung, danach wieder eine Abwägung nötig. Dem folgt der Satzungsbeschluss, die Grundlage dafür, bei diesem Baugebiet ins Detail zu gehen.

