Deshalb feiern in Ebersbach die Feuerwehr und die Bevölkerung doppelt

In Ebersbach haben Feuerwehr und Bevölkerung zweifachen Anlass zum Feiern. Der eine ist 29 Meter groß, der andere soll für noch mehr Sicherheit sorgen.

17.05.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Freiwilllige Feuerwehr Ebersbach/Heißen hat einen Maibaum aufgestellt. Dazu und zum anschließenden Maibaumfest auf dem Dorfplatz fanden sich rund 250 Besucherinnen und Besucher, Helferinnen und Helfer ein. Auch die Maibaumwache in der vorangehenden Nacht war gut besetzt. Der Huttenwanger Baum war tags zuvor von der Ebersbacher Jugend an den Sportplatz gebracht und am Sonntagmorgen zwar unter Zeitdruck, aber noch rechtzeitig wieder ausgelöst worden.

Der Ebersbacher Maibaum hat dieses Jahr eine Länge von 29 Meter und wurde von Familie Kraus gestiftet. Die Musikkapelle Ebersbach spielte im beheizten Zelt auf, nachdem der Baum sicher stand.

Warum der neue Tragraftspritzenanhänger so wichtig ist

Pfarrer Karl Barton konnte in diesem Rahmen die feierliche Fahrzeugsegnung des neuen Tragkraftspritzenanhängers (TSA) der Außengruppe Heißen nachholen, welcher bereits seit Anfang August letzten Jahres in Dienst gestellt ist. Zusammen mit der Feuerwehr Burg kann damit die Aufgabe der Löschwasserversorgung auch an abgelegeneren Orten wie Einzelgehöften künftig besser bewerkstelligt werden.

Die Kinder konnten sich an der Schminkstation vom Kindergarten professionell bemalen lassen. Das Ebersbacher Löschgruppenfahrzeug stand für ausgedehnte Rundfahrten ins Umland bereit.