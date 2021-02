Neues Jahr, neues Glück? - Warum 2020 nicht nur schlecht war

2020 war geprägt von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Dennoch hat das Jahr auch positive Seiten. Was die Marktoberdorfer sich für 2021 wünschen.

04.01.2021 | Stand: 18:30 Uhr

„Hoffentlich wird das neue Jahr besser.“ Ohne diesen Zusatz kommt kaum ein Neujahrswunsch aus. Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Lockdown, Masken und Infektionszahlen bestimmten den Alltag. Die Hoffnung auf ein Jahr, das nicht durchgängig von dem Virus beeinflusst wird, ist groß. Dennoch war nicht alles schlecht am vergangenen Jahr. Gesundheit, Familie, Freunde und Freiheit wurden wertvoller und viele Menschen sind dankbarer für das, was sie haben. Unsere Redaktion hat Passanten in Marktoberdorf gefragt, was gut war am vergangenen Jahr und was sie davon mit ins neue nehmen.