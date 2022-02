Niehoff in Leuterschach: Große Freude über volle Auftragsbücher

Die weltweit tätige Maschinenbau-Firma mit Standort in Leuterschach bei Marktoberdorf will trotz Corona ihre Kapazitäten ausweiten und ehrt einige Mitarbeiter.

Das Fest wurde verschoben, fast abgesagt – und dann in verkleinertem Maßstab gefeiert: Die Mitarbeiter-Jubilare der Jahre 2020 und 2021 sind bei der Maschinenfabrik Niehoff am Standort Leuterschach von der Geschäftsleitung geehrt worden. Zugleich wurden drei langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Das berichtet das im Sondermaschinenbau tätige Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Der Niehoff-Chef sagt, den Erfolg der Maschinenfabrik in Schwabach und Leuterschach verdanke man der Belegschaft

Geschäftsführer Bernd Lohmüller aus der Niehoff-Firmenzentrale in Schwabach bei Nürnberg erinnerte an markante Begebenheiten aus den Anfangsjahren der Jubilare. Lohmüller beziehungsweise seine Geschäftsführungs-Kollegen Elena Graf und Rolf Kappertz sowie Personalleiter Robertazzi gingen auf die Mitarbeiter in persönlichen Worten ein. Lohmüller sprach der Belegschaft insgesamt folgendes Lob aus: „Die gute Marktpositionierung von Niehoff ist kein Zufall, sondern wurde über Jahrzehnte durch die Mitarbeiter etabliert: durch ihre Innovationsbereitschaft, ihr Engagement und ihre Kompetenz – insbesondere durch langjährige Mitarbeiter, die bereits seit zehn, 25 oder 40 Jahren im Unternehmen sind.“

Der Betrieb steuere nach Einbrüchen im ersten Jahr mit Corona nun auf ein Allzeit-Hoch zu

Zur aktuellen Lage im Unternehmen sagte Lohmüller, dass die Auftragsbücher voll seien. Nach einem leichten Einbruch im ersten Jahr der Pandemie steuere Niehoff jetzt auf ein Allzeit-Hoch zu. Das Unternehmen arbeite mit voller Kraft daran, seine Kapazität auszuweiten und die benötigten Teile rechtzeitig von seinen Lieferanten zu bekommen. Für die Zukunft sieht man sich bei Niehoff gut gerüstet, denn die Produkte seien „technologisch und qualitativ führend“ und die Fertigungs- und Logistikprozesse in laufender Verbesserung. Auch die Gesellschafter stünden hinter ihrer Mannschaft.

Das ist Niehoff: 1.000 Mitarbeiter weltweit, Jahresumsatz 200 Millionen Euro

Die Maschinenfabrik Niehoff – Spezialist für elektronische Schaltschränke und Kabelmaschinen – beschäftigt in Leuterschach bei Marktoberdorf ungefähr 60 Mitarbeiter, weltweit sind rund 1.000 für das Unternehmen tätig. Produziert wird in Schwabach und Leuterschach sowie etwa in Tschechien (Nymburk) und Übersee. Noch Mitte Dezember hatte das Unternehmen (Jahresumsatz: rund 200 Millionen Euro) von „drastisch erhöhten Lieferzeiten“ bei wichtigen Zulieferern und nur „teilweise fertiggebauten Schaltschränken“ berichtet. (Lesen Sie dazu: Die globale Lieferkrise wirft ihren Schatten auf die Ostallgäuer Wirtschaft.)

Seit wann die Firma Niehoff in Marktoberdorf bei Leuterschach vertreten ist

Seit 1961 gibt es die Maschinenfabrik Niehoff im Marktoberdorfer Ortsteil Leuterschach, seit 1989 am heutigen Sitz in der Schwendener Straße (gegenüber vom Allgäuer Brauhaus). Im Jahr 2001 wurde die Produktions- und Montagehalle dort schon um 1000 Quadratmeter erweitert, im Jahr 2019 um weitere 1000 Quadratmeter. (Lesen Sie dazu auch: Wie Marktoberdorfer Industriebetriebe die Krise bewältigen.)

Welche Mitarbeiter Niehoff nun in Leuterschach geehrt hat:

Für 40 Jahre Firmentreue: Uwe Puschmann (technischer Einkauf), Peter Fichtl (Schaltschrank-Montage)

Für 25 Jahre: Alexander Baumann (Schaltschrank-Montage), Bernhard Hocke (Software-Entwicklung), Bernd Müller (Elektro-Konstruktion)

Jetzt im Ruhestand: Anton Specht nach 38-jähriger Betriebszugehörigkeit (Software-Entwicklung), Andreas Kobell nach 47-jähriger Betriebszugehörigkeit (Außendienst-Monteur) und Uwe Puschmann nach 41-jähriger Betriebszugehörigkeit (technischer Einkauf).

