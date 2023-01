Oberdorfer Fasnachter: "Das Zusammengehörigkeitsgefühl war sofort wieder da"

Die Oberdorfer Fasnachtsfamilie ist nach der Pause wieder vereint. Wobei: So richtig aus den Augen verloren, hat sie sich nie, sagt Präsident Wolfgang Bolz.

28.01.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Es ist, als ob es nie eine Pause gegeben hätte, sagt Wolfgang Bolz. Der Präsident der Oberdorfer Bühnenfasnacht steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für die beliebten Fasnachtsabende in Marktoberdorf, die dieses Jahr nach der langen Corona-Pause endlich wieder stattfinden. Vom 13. bis zum 18. Februar liefern die Fasnachter an sechs Abenden im Modeon eine bunte Show. „Die Vorfreude ist groß“, sagt Bolz.

