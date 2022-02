Oberdorfer Fasnachter drehen Film in Marktoberdorf: Hier geht's zum Video

Im Rahmen der Aktion "Fasnacht drhoim" haben die Oberdorfer Fasnachter auch einen kleinen Film veröffentlicht. Gedreht wurde im Marktoberdorfer Stadtzentrum.

Kein Gaudiwurm, keine Fasnachtsabende: Damit der Fasching 2022 trotzdem nicht ins Wasser fällt, haben sich die Oberdorfer Fasnachter ein Alternativprogramm überlegt. "Fasnacht drhoim" heißt die Aktion, in dessen Rahmen die Fasnachter 1000 Gaudipakete verkauft haben. Für 11,11 Euro gab es eine Überraschungskiste mit allem, was zu einer lustigen Fasnacht daheim dazugehört.

Dreharbeiten im Stadtzentrum Marktoberdorf

In jedem Gaudipaket befindet sich auch ein QR-Code, der zu einem Video der Fasnachter führt. In diesem Jahr stand nämlich eine Premiere an. Die Fasnachter kamen zu den Zuschauern nach Hause - über den Bildschirm. Der kleine Film wurde im Marktoberdorfer Stadtzentrum auf dem Marktplatz, im Café Greinwald, im Modeon, im Fundus der Fasnachter, in der Kurfürstenallee und selbstverständlich bei den Fasnachtern drhoim gedreht. Das Video feierte am Monntag, 21. Februar, auf der Videoplattform YouTube Premiere. Bis Dienstagnachmittag hatte es über 2700 Aufrufe.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf das Wiedersehen mit bekannten Figuren wie Fatima und den berühmten Greinwald-Damen freuen.

Hier geht's zum Video.

